התרגשות בחצר הקודש רחמסטריווקא בבורו פארק, בית המדרש הגדול של החסידות עובר בימים אלו מתיחת פנים מקיפה • בשלב הראשון, הקומה התחתונה תיסגר והאדמו"ר יתפלל בבית מדרשו של אביו זצ"ל. בשלב השני, ישופץ היכל בית המדרש הגדול כיאה לבית השם • כל הפרטים והשינויים לקראת הימים הנוראים (חסידים)
בשורה טובה לאלפי העולים לאומן: לאחר שיפוץ ממושך רווי אתגרים ומניעות, נפתח המקווה המיתולוגי והיחיד הסמוך לציון הרה"ק רבי נחמן מברסלב | כפי שהבטיח הרב ישראל מאיר גבאי, הכניסה למקווה ללא כל תשלום (חסידים)
שלושה חודשים לאחר מכן, הגיע היום הנורא.
הזמנתי פועלים. עמדתי שם, שירה ואני, וראינו איך המבנה המושקע שעליו שמנו את מיטב כספנו
וחלומותינו מתפרק לחתיכות. הקירות של הבנייה הקלה התמוטטו, ואיתם התמוטטה האמונה שלי
בבני אדם (מגזין כיכר)
במה שנחשב לפרויקט הגדול ביותר של רשות שדות התעופה כיום, מתוכננת הרחבה משמעותית של טרמינל 3, שבמסגרתה יתווספו כ־7,000 מ"ר שיחוברו לארבע הקומות הקיימות של נתב"ג | הפרויקט כולל שדרוג של מתחמי ביקורת הגבולות, אזורי הבידוק הביטחוני, הקמת שער כניסה חדש, והרחבת הדיוטי פרי (תעופה)
באשמורת בוקר יום ראשון, יחנכו רבבות חסידי סאטמר את חנוכתו המחודשת של בית המדרש המיתולוגי ברחוב ראדני בווילאמסבורג | בית המדרש הגדול עבר שיפוץ והרחבה מקיפים, תוך הקפדה על שימור הנוסטלגיה והקדושה | גילוי מפתיע נחשף במהלך העבודות, מודעה היסטורית מתקופת האדמו"ר ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע (חסידים)
הרבנים הספרדים מאשימים: צה"ל עוצר בכוונה בעלי תשובה ומזרחים | ארה"ב לא מחכה לישראל: כל הפרטים על עצרת הענק במנהטן | היסטוריה בסאטמר: בית המדרש יעבור שיפוץ - וייסגר | תוכניות הריאליטי השתלטו על הקעמפים - לאן נעלם מוסא הירש? (מעייריב)
הבית הלבן נערך לשיפוץ מהותי כאשר בספטמבר הקרוב יחלו עבודות לבניית אולם נשפים חדש ומהודר - הגדול ביותר מאז הקמת המתחם | הפרויקט, שממומן כולו מתרומות פרטיות של הנשיא ותורמים נוספים, צפוי להרחיב משמעותית את אפשרויות האירוח בבית הלבן עם קיבולת של 650 אורחים בעיצוב נאו־קלאסי יוקרתי | הבנייה צפויה להסתיים לאחר מספר שנים, ותסמן את אחד מהשיפוצים הבולטים ביותר בתולדות הבית הלבן (בעולם)
ביום חמישי האחרון נערך ערב חגיגי לציון הרגעים האחרונים, רגע לפני חידושו ושיפוצו של 'בית הכנסת' הגדול והמיתולוגי בתל-אביב | במהלך האירוע, הקדישו שיר להוריו של החטוף יונתן סמרנו, שנחטף בשבעה באוקטובר | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
ניסור יהלום היא מבין הטכניקות הנפוצות ביותר בקרב שיפוץ בשנים האחרונות. כיום יש לא מעט טכניקות המלוות אותנו בתהליך שיפוץ כזה או אחר, אבל ניסור בטון הוא הנחשב ביותר מכיוון שיש פגיעה מינימלית במבנה בתהליך. אז מה זה ניסור בטון? למה כדאי לכם להשתמש בטכניקה הזאת בתהליך השיפוץ, וכמה זה עולה לכם? כל הפרטים נמצאים כאן
לא לומדים לקח? למרות שרוב הממשלה בראשה עומד היום נתניהו היא מסורתית, במהלך השבת האחרונה בוצעו שיפוצים באזור הבית בו מתגורר ראש הממשלה | במשרד ראש הממשלה הגיבו, כי לא הייתה ברירה, אך יותר מעניין מה תהיה התגובות של חברי הממשלה החרדיים והדתיים - "השותפים הטבעיים" של נתניהו (חדשות בארץ)
ריהוט מחדש הוא הזדמנות לבטא את עצמכם מחדש במרחב. כל רהיט משדר אווירה אחרת, וכל אווירה מושפעת מחומר, מצבע, צורה ונוחות השימוש. לכן, חשבו: האם הספה שתבטא אתכם היא מפנקת ורכה במיוחד, או אולי דווקא מאופקת וקשיחה יחסית? האם שולחן האוכל יהיה עגול ופתוח או דווקא מרובע ומדויק?
את חודש אלול וערב חגי תשרי אתם עומדים לנצל השנה באופן מושלם. הרבה מאוד אנשים מחכים לחידוש הבית דווקא אחרי חופשת הקיץ ונהנים מחגים באווירה של חדש ונקי. השנה זה גם משתלם במיוחד ורק בעיר העיצוב של ישראל, דיסיטי, שם התכוננו היטב לקראת חודש מכירות שלא היה כמותו (עיצוב)