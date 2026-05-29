השבוע נמשיך ב"סיפורים מהשטח" - מיני־סדרה קצרה, הכוללת סיפורים שפוגשים אותי כמלווה כלכלי וכמנהל נכסים, ומוסר השכל קטן שיוצא מכל אחד מהם | והשבוע: מה שאתם חייבים לדעת על עבודות בנכס שלכם - גם אם לקחתם מנהל נכסים | עושים לכם סדר (מגזין, נדל"ן)
ברשתות החברתיות הערביות פורסם היום (שישי) תיעוד מעניין מסוריה, בו נראית צורת תיקונים מעניינת מעל הנהר השוצף | זאת לאחר שבמדינה החליטה לפתוח את סכר הפרת בעקבות עלייה משמעותית בגובה מי הנהר, עובדי התחזוקה של הסכר נצפו כשהם מבצעים עבודות בו בתוך כלוב על מי הנהר השוצפים | צפו בתיעוד (מעניין, העולם הערבי)
מערכת חדרים ועז: סיקור נרחב ממעונו של הגר"ד קוק | "משתיקים!" - ארה"ב סוערת בעקבות מכתב "אני מאשים" | ומה חושבים החרדים על הסנקציות הכלכליות? - סקר מכון נתוני אמת ו'כיכר' | המלכוד של גפני והעקיצה לגרינברג: הכל על סערת הממ"חים בבית שמש | לראשונה כמנהיג הפלג: הגר"ע אויערבך ישתתף בהפגנה מול כלא 10 (מעייריב)
אחרי הכותל המערבי - קבר רחל אמנו משנה צורה | טראמפ לומד מפרעה? המינוי שהפתיע את העולם | הגנת אמת או חנופה? נתניהו מגבה את מאסק | צוות מעייריב מציע לח"כ נאור שירי: תחזור בתשובה | חוק הגיוס: שוב הפגנת הציונות הדתית בבני ברק (מעייריב)
שיפוצים בכותל: הרחבה המפורסמת תשנה את פניה | ציר עוקף גולדקנופף: מה הביא את פרוש לארצות הברית? | המשטרה ושב"כ כבר מודים, הפרקליטות וצה"ל מתעקשים - ארי יישאר במעצר | לקראת עסקת חטופים? ומה הקשר להשבעת הנשיא טראמפ? | סיקור נרחב: מה הם ימי השובבי"ם? (מעייריב)
גפני מקבל 'שמועס' מח"כית יש עתיד - אזולאי נחלץ לעזרה | כך עובדת פוליטיקה - סערת אלימות השוטרים בבית שמש | היזם זכה במכרז והתחייב למשפחת פוסק הדור - הבית יישמר | תמיכה פומבית וסירוב לנשיקה - מפגש המועמד אצל זקן ראשי הישיבות (מעייריב)