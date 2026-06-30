שני מטוסי נוסעים של יונייטד איירליינס היו מעורבים בהתנגשות קרקעית ביום שישי אחר הצהריים בנמל התעופה הבינלאומי בשיקגו | המטוס השני היה ריק מנוסעים בעת האירוע, ולא נרשמו נפגעים | שני המטוסים ניזוקו בחלקם האחורי, וה-FAA פתח בבדיקת נסיבות האירוע (תעופה)
טיסת של חברת יונייטד איירליינס שהייתה אמורה להמריא משיקגו לפוארטו ריקו, עוכבה על הקרקע במשך כשלוש שעות לאחר שהקפטן שפך קפה בתא הטייס | המטוס כבר היה בשלב הנסיעה האיטית למסלול ההמראה – כאשר הטייס שפך בטעות את הקפה, ונאלץ להשיב את המטוס אל השער (תעופה)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כינה את מושל אילינוי בה שוכנת העיר שיקגו כ"משוגע וחלש" והודיע על פריסה קרובה של כוחות המשמר הלאומי בעיר | העירייה חתמה על צו שלא לסייע לחיילים בשום פעילות אכיפה ולא לשתף פעולה (בעולם)
יהודי חרדי משיקגו נורה בשבת בבוקר בכתפו על ידי מחבל שצעק תוך כדי מעשה זעקות 'אללה אכבר' | הפיגוע התרחש בשעה שהקורבן צעד לבית הכנסת, היהודי החרדי פונה לבית החולים במצב יציב ומאז שוחרר | המחבל נורה על ידי המשטרה ומצבו מוגדר אנוש (חדשות)