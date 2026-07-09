סיפורו הבלתי יאומן של מוטי אשכנזי, ששבר מעצר בית כדי "לעבוד" בחוף הים, ומצא את עצמו מונע אסון נורא • הצצה לעדות ההיסטורית מתוך חשיפת הכתבה המקורית משנת 1997, ויציאתו של אדם מהשאול אל חיים חדשים של שליחות
במסגרת התוכנית 'תהיה בריא' אירח משה מנס את המומחה לפיזיולוגיה פרופסור יובל חלד לשיחה על הבריאות שלנו: מהמזון האולטרה-מעובד שגורם למחלות, דרך חשיבות מסת השריר לעצמאות בגיל מבוגר ועד המיתוס על השלמת שעות שינה בשבת (תהיה בריא)
עם טכנולוגיית חימום ודחיסה דינמית שמיועדות לאתלטים מקצועיים ולשוק השיקום הפיזיותרפי, הדגם החדש של נייקי גורף שבחים אך גם מעורר שאלות סביב התמורה למחירו הגבוה ומידת הרלוונטיות לקהל הרחב | לאחרונה זוכה ה-Hyperboot של נייקי והייפראייס להנחה ראשונה, ומוצע כעת ב-699 דולר בלבד לקראת החגים בארה"ב - ירידה של 200 דולר ממחיר ההשקה | האם זה העתיד של נעליים מתקדמות, או מוצר בוטיק לנבחרים בלבד? (טכנולוגיה)
הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת קיימה היום סיור נרחב בקריית שמונה ושלומי | ראש העירייה סיפר: "אחת הסיבות המרכזיות שאנשים לא חוזרים לפה, הם הפערי השכר ותחושת הביטחון שיש לה השפעה קשה על פעולות השיקום" (כנסת, בארץ)
"צבר רפואה" בית החולים בבית המוביל בישראל, שם לו למטרה להעניק למטופלים את הכלים הטובים ביותר לשיקום ותפקוד יומיומי משמעותי | במסגרת שבוע הריפוי בעיסוק, צבר רפואה מציג: מדריך מקצועי המבוסס על ניסיון עשיר ומומחיות רפואית מתקדמת, שנועד לסייע למטופלים ובני משפחותיהם להבין את התהליך הטיפולי, ולהשיג את התוצאות הטובות ביותר בדרך לחזרה לחיים פעילים, באמצעות מספר טיפים וכללים מעולם הריפוי בעיסוק
שעות לפני יום הדין, היום שבו ספרי חיים וספרי מתים נפתחים ונכתב לכל אחד עתידו, כולנו מחפשים להרבות זכויות ופרקליטים שיעמדו לנו לזכות בשעת הדין - זה הזמן להכניס לנו לסדר התפילה, להזכיר ולבקש על אלפי הפצועים מהמלחמה מהשנה האחרונה, שנתנו מגופם וכמעט את נפשם עבורנו | שְׁלַח רְפוּאָה שְׁלֵמָה לְחוֹלֵי עַמֶּךָ (אקטואליה)
חודשיים וחצי לאחר הפגיעה בבית החולים 'סורוקה' בבאר שבע במהלך מבצע 'עם כלביא', שרי האוצר והבריאות סיכמו על תוכנית שיקום וחידוש לבית החולים | על פי ההחלטה, יוקם צוות עבודה משותף שיבנה את המתווה לשיקום המבנים שנפגעו, שדרוג בית החולים, קביעת האומדן התקציבי וגיבוש לוחות הזמנים (בארץ)
הסבל הגופני והנפשי של פצועי המלחמה כנראה לא תם בזאת | קצין הנדסה קרבית שאיבד את רגלו בלחימה עם חמאס בתחילת התמרון, נדרש על-ידי צה"ל לשלם חוב של עשרות אלפי שקלים לצבא בגין "גירעון על ימי חופש" | הסיבה: תקופה בה שהה בארה"ב לטובת ניתוח מיוחד בעצבי רגלו והתקנת פרוטזה ייחודית כחלק משיקומו (צבא)
"הצוותים שלי נמצאים כעת בקריית שמונה, במטולה ובשלומי ואני מתכוון לעבור לגור שם לכל תקופת השיקום", כך חשף היום בדיון בוועדת הפנים, השר וסרלאוף על מעברו ומעבר משפחתו לצפון | ראש העיר קריית שמונה כבר בירך (חדשות בארץ)