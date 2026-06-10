בשורה טובה לרבבות בני ישראל העולים לאתרא קדישא מירון: לאחר שנים של תכנון ומצוקה, נחנך קומפלקס התשתיות החדש והמונגש בסמוך לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ברמה כמו בית מלון| המבנה שהוקם בשיטת 'כיפין על גבי כיפין' בפיקוח 'אתרא קדישא', פותר את בעיית הכהנים – ומעורר תהייה משעשעת לגבי הקנאים האם ישתמשו בו | צפו בתיעוד (חרדים)
מה שנחשב לפנינה אדריכלית בלב הטבע הפראי של נורווגיה, נסגר במפתיע בצו ביטחוני מחמיר לאחר שהתגלה כסיכון לאומי | תחת מעטה של זכוכית חד-כיוונית ועיצוב מודרני, הפכו השירותים הציבוריים הפופולריים לנקודת תצפית אידיאלית לאיסוף מודיעין על מתקני חלל רגישים (חדשות בעולם)
תקלה חמורה בתאי השירותים במהלך טיסה טרנס אטלנטית של יונייטד איירליינס מפריז לוושינגטון גרמה לצוות האוויר לשוב בחזרה לפריז מחשש לתקלות נוספות או הצפת המטוס בפסולת | לצורך הפחתת משקל המטוס טרם הנחיתה, שפכו הטייסים 14,000 ק"ג דלק בשמי אנגליה (תעופה)
לכלוך עקשן בתוך האסלה הוא בעיה מוכרת בכל בית - אך ניתן להתגבר עליו גם ללא שימוש בחומרי ניקוי יקרים או מסוכנים | ממי סודה וחומץ דרך חומצה לימונית טבעית ועד שימוש מפתיע בקולה - אלו הטכניקות הפשוטות, הבטוחות והיעילות שיעזרו לכם להחזיר לאסלה מראה נקי ולבן לאורך זמן (בית)
דניאלה גלבוע, שורדת השבי, טענה היום בסטורי כי בעל בית קפה בתל אביב סירב לתת לה להשתמש בשירותים: "למרות שהושפלתי מול כולם, אף אחד לא קם והחליט לעזור לי" | בעל בית הקפה: "אני הולך להפגין בעד החטופים, היא צריכה להתבייש שהיא מנצלת את זה לצרכים האלו" (חטופים)
בואו נודה באמת הפשוטה: השירותים הם לא המקום הכי זוהר בבית ולמרות זאת, הם אלו שמספרים הכי הרבה עלינו – על רמת התחזוקה שלנו, על ההשקעה בפרטים הקטנים, ואפילו על מצב הרוח הכללי בבית. אבל רגע – מה אם היינו אומרים לכם שאתם יכולים להפוך את השירותים למיני-ספא? מקום שמריח נקי, מרגיע ויוקרתי, גם בלי לשפוך ים כסף או לעבוד כל היום עם כפפות? (מאמע, בית)
שלושה בני אדם עומדים למשפט באנגליה לאחר שגנבו אסלת זהב לפני מספר שנים ומכרו אותה לחלקים | השירותים שהוצגו בעבר במוזיאון 'גוגנהיים' בניו יורק, הציעו למבקרים שלוש דקות של שימוש בשירותים הייחודיים שנועדו ללעוג לקפיטליזם ועושר (חדשות, בעולם)