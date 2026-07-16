מסתבר שמשבר הדיור לא פוגע רק בישראל. גם הבריטים מתקשים להשיג דיור במחיר שפוי, ומתחבטים בין שתי ברירות גרועות: לשלם על שכירות - כסף שהולך "לפח", לבין תשלומי משכנתא שספק אם יעמדו בהם | ואולי הפתרון נמצא בכלל בדירות נטושות, עזובות ומלוכלכות, שאף אחד לא רוצה? | על דירות הרפאים של בריטניה, וקצת גם על התופעה בישראל (מגזין כיכר)
ניתוח כ-180,000 מודעות פרסום במחקר מקיף מגלה את עליית המחירים הדרמטית | היכן הכי יקר והיכן הכי זול | היכן בירושלים גרים הליטאים והיכן בביתר גרים החסידים | וגם, ע"פ מה מחיליטים להישאר או לעבור דירה (כלכלה)
היום בתכנית 'דבר ראשון': הקפיצה המטורפת במחירי השכירות והמקום הכי זול בארץ | עמותת רגבים עם האסטרטגיה הפלסטינית "לחנוק אותנו" | כמה כוסות צריך המנקה הערבי? | האם חיסול ההיסטוריון הערבי ילמד את העזתים לקח? | הגיבור שהציל את משפחתו מראה איך רוקדים למרות הכל | וגם: שם חדש למבצע ישן (דבר ראשון)
היום בתכנית 'דבר ראשון': הקפיצה המטורפת במחירי השכירות והמקום הכי זול בארץ | עמותת רגבים עם האסטרטגיה הפלסטינית "לחנוק אותנו" | כמה כוסות צריך המנקה הערבי? | האם חיסול ההיסטוריון הערבי ילמד את העזתים לקח? | הגיבור שהציל את משפחתו מראה איך רוקדים למרות הכל | וגם: שם חדש למבצע ישן (דבר ראשון)