אלפי בני אדם נכנסו הלילה לתפילה בקבר יוסף בשכם | ח"כ צבי סוכות אמר כי "קבר יוסף מסמל את ההפקרה, הגיע הזמן לתקן" | ראש מועצת שומרון יוסי דגן הצהיר: "החזרה לקבר יוסף - תחילת התיקון של הסכמי אוסלו" (בארץ)
בפעילות ממוקדת של מסתערבי מג"ב איו"ש ובהכוונת שירות הביטחון הכללי, נעצר היום בשכם מבוקש החשוד במעורבות בפעילות טרור. הכוחות הגיעו למבנה שבו הסתתר באופן סמוי, ועם המעבר לפעילות גלויה הסגיר עצמו החשוד ללא התנגדות | התיעוד הדרמטי ממצלמות הקסדה של הלוחמים חושף את רגעי המעצר ואת הפעילות המורכבת בלב השטח הבנוי והצפוף (צבא וביטחון)
לרגל יומא דהילולא קדישא של יוסף הצדיק, אלפים פקדו את ציונו הקדוש בלב העיר שכם • ראש מוסדות 'חוט של חסד', הגאון רבי שלום ארוש, העתיר בתפילה וגילח את שערותיהם של ילדי חלאק'ה שהגיעו לגיל שלוש • במקום הוקם מערך הכנסת אורחים ענק עם כיבוד ושתייה • מ. אדלר מגיש תיעוד (חרדים)
המוני יהודים נכנסו השבוע, בספירת 'יסוד שביסוד', לתפילה בציון יוסף הצדיק בלב שכם, במעמד מרגש וחריג שנמשך עד לאור הבוקר • עם שחר, העתירו המתפללים בתפילת שחרית יוקדת ונלהבת מול זריחת החמה בשמי העיר, בזמן שהתושבים הערבים היו נצורים בבתיהם • הצלם ארי גרינבלאט מגיש תיעוד (חרדים)
בפעילות לילית חשאית של יחידת הגדעונים 33 מלהב 433, יחד עם כוחות מסוערבים וגלויים, נעצר תושב שכם בן 35 המזוהה עם ארגון טרור ונחשב לבכיר בתחום הסחר בנשק בעיר. החשוד הופתע ונשלף ממיטתו, והועבר לחקירת השב"כ (חדשות)
במהלך הכניסה הלילית בערב ראש חודש אייר, פקדו המונים את ציון יוסף הצדיק בלב העיר שכם | הכניסה התבצעה באופן מסודר ובתיאום מלא עם כוחות הביטחון | לקהל הוגש כיבוד קל לאורך כל שעות התפילה, ובמהלך הערב נצפו כמה מחסידי ברסלב כשהם מבצעים עבודות שיפוץ ותחזוקה במוקדים הטעונים תיקון באתר הציון (חרדים)
בליל ערב ראש חודש אייר, המסוגל לרפואה, פקד הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, את קבר יוסף בשכם • ברגעים של התעלות פצח באמירת 'שיר המעלות ממעמקים' בנוסח ימי הרחמים והסליחות • צפו בתיעוד דומע של תפילת הרב על ציון "המשביר", עשר שנים אחרי ביקור אביו האדמו"ר במקום (חסידים)
דרמה לילית שהופכת למלכודת אש: למעלה מ-100 חסידי ברסלב פרצו הבוקר למתחם קבר יוסף בשכם ללא אישור, והם מתבצרים במקום תחת איום ממשי של לינץ' המוני | בעוד בעיר שכם נשמעות קריאות הסתה לצאת ולפגוע במתפללים, החסידים עטופים בטליתות ותפילין ומצהירים: "זה ייגמר בדם, לא נתפנה" (חרדים)
רגעים של התעלות בשיא ימי השובבי"ם: המונים פקדו את ציון יוסף הצדיק בלב העיר שכם • "ויקח משה את עצמות יוסף": הקשר המצמרר לפרשת בשלח • לאחר חצי יובל של כניסות ליליות חטופות, נערכה תפילת שחרית חגיגית עם הנץ החמה • תיעוד ענק של 100 תמונות באדיבות הצלם מ. אדלר (חרדים)