קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בצל המלחמה: מה עושים כאשר אחד השכנים נכנס למקלט עם חמץ? והאם יש איסור לראות חמץ לא שלנו? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
שלושה חודשים לאחר מכן, הגיע היום הנורא.
הזמנתי פועלים. עמדתי שם, שירה ואני, וראינו איך המבנה המושקע שעליו שמנו את מיטב כספנו
וחלומותינו מתפרק לחתיכות. הקירות של הבנייה הקלה התמוטטו, ואיתם התמוטטה האמונה שלי
בבני אדם (מגזין כיכר)
בית משפט קבע: שנים של רעש והפרעות מיזם שכונתי בלתי חוקי חייבו את הרשויות בפיצוי. התושבים, שסבלו מהמטרד במשך שנים והגישו תלונות חוזרות שלא נענו, קיבלו סוף סוף הכרה באחריות הנזיקית של הוועדה המקומית (חוק ומשפט)
המפגש הגיע: רותם ייצג אותנו נפלא, זה נראה
שהוא לקח אותנו אישי יותר מדי. בפגישה השכנים התרעמו על שימוש בגג שלהם, וביקשו לכבד
את החוק בהתנגדותם. המפגש התארך ללא הסכמות, בזמן ההפסקה של המפגש רותם הניח את 'האקדח
המעשן' על השולחן (בבית)