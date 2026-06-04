מכונות נייר הניגוב רק נראות תמימות, אך מדובר במזימה מרושעת | מי תורם למצנתקים המטרידים שמתקשרים באמצע הלילה | ראיון עם בחור הישיבה שמשתף בכאב על ראש הישיבה שגרם לו לשנוא את הדת והחיוך שהחזיר לו את האמונה | החרדים שפתחו התנחלויות ומדוע (דבר ראשון)
משקיעים מוסדיים מתנגדים, היועצים הפיננסיים דורשים דחייה - אך תומכי מאסק משוכנעים: בעלי המניות הפרטיים יכריעו בעדו | הצבעה מכרעת תיערך ב-6 בנובמבר ותקבע אם מאסק יישאר בראשות החברה שהובילה למהפכת הרכב החשמלי | האם בעל המניות הגדול בעולם אכן בדרך החוצה? (בעולם)
תוכנית 'הטאלנט' זוכה לכמות צפיות חסרת תקדים אך קטע מתוך הפרק הראשון - שובר את הרשת | "למה החרדים לא מתגייסים", והאמת מאחורי החטיבה החרדית 'חשמונאים' | הטריק המתוחכם שעשו למשט העזתי | איך יתכן שגברים מרוויחים 50% יותר מנשים? | למי נתניהו ענה שהוא "לא כלבלב"? | 2 ילדים שיחקו בנשק וזה נגמר באסון | וגם, כיצד תרכשו ידידים והשפעה? | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
ועדת שרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק המציעה להשוות את שכר נבחרי הציבור, לשכר השופטים בישראל, כאשר ההצעה תחול החל מכנסת הבאה | סגן השר מקלב: "אנחנו מתנגדים עקרונית לקידום החוק - איך אפשר לאשר דבר כזה בתקופה שכזו" (פוליטי)
נציב שירות המדינה לשעבר, הפרופסר דניאל הרשקוביץ, אישר הגדלת שכר משמעותית ליועצי היועמ"שית ביומו האחרון לתפקיד, כך דווח בווינט | גורם ממשלתי תקף: "ברגע האחרון, הוא הרגיש חופשי לקבל החלטה דרמטית, בלי לחשוב על השלכותיה" (חדשות)