הוא חלם לכבוש את פסגת המקאלו, אך מצא את עצמו נלחם על חייו לבד בחושך המקפיא כשהמדריך שלו נעלם כעת, לאחר שאיבד את כל אצבעות ידו השמאלית, קונסטנטין סמירנוב חושף את המחדל המזעזע שהפך מסע יוקרתי לסיוט ב"אזור המוות" (חדשות בעולם)
במשך שלושה עשורים, כל מטפס שעבר בנתיב הצפוני של האוורסט השתמש בגופתו של "המגפיים הירוקים" כנקודת ציון מקאברית | חילוץ נועז ב"אזור המוות" החליט להשיב הביתה את הלוחם שזהותו נותרה בגדר תעלומה (חדשות בעולם)
בבטן האדמה, תחת קילומטר וחצי של סלע מוצק, האדם מנסה לראשונה לאלף את איתני הטבע ולייצר רעידות אדמה מתוכננות | המבצע חסר התקדים בלב שווייץ חושף כיצד מים ואומץ הופכים מנהרה נידחת למעבדה הגדולה בעולם לחקר רעידות אדמה (חדשות בעולם)
מטפסים וגולשים נתקלו לאחרונה במחזה מצמרר של שלג אדום כדם המכסה את הפסגות הגבוהות, ומעורר בהלה בקרב המבקרים | האם מדובר בזיהום מסתורי או באות מבשר רעות? המדענים חושפים את הסוד שמתחבא בתוך פתיתי השלג (חדשות בעולם)
בעיצומה של סופת השלגים העזה שפקדה את ארה"ב בשבוע שעבר, נערך הדינר השנתי המפואר לטובת החזקת מתיבתא 'עץ חיים' של חסידות באבוב | המעמד נועד עבור גדולי נגידי החסידות ותומכי מוסדות התורה | את שולחן הכבוד פיאר בנוכחותו האדמו"ר מבאבוב, שהגיע למרות מזג האוויר הסוער כדי לחזק את ידי תומכי המתיבתא|במהלך המסיבה נשא האדמו"ר אמרות קודש ובהמשך עברו הנגידים לפני האדמו"ר להתברך (חסידים)
בתיעוד מרוסיה שפורסם ברשתות החברתיות נראית אישה נפגעת בראשה מגוש קרח גדול שנופל מגג חנות, מה שגרם לה ככל הנראה לאבד את הכרתה | המשטרה פתחה בחקירה פלילית נגד בעלי החנות שלא פינו את השלג והקרח כנדרש (בעולם)
מטוס של חברת התעופה פורטר איירליינס שהגיע מטורונטו החליק ממסלול ההמראה בשדה התעופה הליפקס סטנפילד בליל רביעי | "המטוס הושבת לאחר הנחיתה, מספר מסלולים נסגרו לפעילות מטוסים", מסרו גורמים רשמיים בשדה התעופה | הגורמים מסרו כי כל הנוסעים הועברו בבטחה מהמטוס לבניין הטרמינל לאחר התקרית | צפו בתיעוד (תעופה)
הנשיא הסורי אחמד אל-שרע, הותיר את הדיפלומטים במוסקבה פעורי פה כשבחר להחמיא לוולדימיר פוטין דרך אזכור צבאי יוצא דופן | בעוד השניים דנים בייצוב המזרח התיכון ובשיקום היחסים בין דמשק למוסקבה, הפכה ההערה הבלתי שגרתית על "עמידות העם ומזג האוויר" לשיחת היום בקרמלין (חדשות בעולם)
שיבושי ענק ב-34 מדינות: סופת "פרן" משתקת את ארה"ב עם מיליון מנותקי חשמל ומניין הרוגים שעולה בשיא החורף | מניו מקסיקו ועד ניו אינגלנד, המדינה נאבקת בקור קיצוני שגורם לעצים להתפוצץ ומשאיר את נמלי התעופה המרכזיים שוממים לחלוטין (חדשות בעולם)
ברשתות החברתיות הופץ תיעוד דרמטי מתוך מטוס שנאלץ לעצור את ההמראה - אחרי שהטיסה כבר יצאה לדרכה - וזאת עקב תקלה במנוע | בתיעוד שצולם על ידי הנוסע, נראה המטוס סוטה במהירות מהמסלול אל השלג שבצדדים, כאשר מנוע המטוס נתקע בערמות השלג ויורק גיצי אש | צפו בתיעוד (תעופה)
גל קור קיצוני וסופת שלגים שמשתוללת בחוף המזרחי של ארצות הברית הביאו לביטולן של עשרות טיסות, בהן גם טיסות מישראל ואליה | מספר טיסות של חברות התעופה אל על, דלתא ויונייטד בוטלו או נמצאות בסכנת ביטול מישראל ואליה | כל הפרטים (תעופה)