התרגשות בחצרות הקודש לבית נדבורנה, לאחר כמה שנות נתק, האחים האדמו"רים ייפגשו הערב במעון אמם הרבנית תליט"א | הפגישה מתקיימת לאחר חנוכת בית המדרש החדש בבירה וסיום המחלוקת על ענייני הנדל"ן | החסידים מציינים בסיפוק: "מעולם לא גלש לשפלות" | כל הפרטים (חסידים)
כולנו מתפללים בכל יום "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו אבל כשמדברים איתנו על "דו-קיום" במזרח התיכון, כדאי שנזכור מה מלמדת אותנו ההיסטוריה היהודית לדורותיה. האם אנחנו מנסים להלביש מציאות ימינו על תפיסות עולם זרות, או שמא הגיע הזמן לחזור לבסיס ולהבין עם מי יש לנו עסק? (העולם הערבי)
הנשיא טראמפ מקים גוף בינלאומי חדש ועוקף או"ם שיחלוש על עזה ועל מוקדי סכסוך בעולם. עם "דמי כניסה" של מיליארד דולר לחברות קבועה ורשימת מוזמנים שכוללת גם את פוטין – טראמפ בונה את "מועצת השלום" שתשנה את חוקי המשחק המדיניים (בעולם, מדיני)
ימי בין הזמנים: מידי יום מתארח הרב יעקב סיני באולפן 'כיכר השבת', ומגיש את פינת ההלכה, עם הדרכות ושאלות מעשיות • האם הנחת היד על הראש נחשבת לכיסוי ראש? ואיך אפשר לומר 'שלום' בלי כיפה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי ארה"ב תטיל סנקציות על גורמים ברשות הפלסטינית וחברים באש"ף בטענה כי הגופים הללו פוגעים במאמצי השלום| בהצהרה נמסר כי המהלך מונע קבלת ויזות כניסה לארה"ב, וכי הטלת הסנקציות היא "אינטרס ביטחוני לאומי של ארצות הברית" (מדיני)
מנהיגת העתיד של צפון קוריאה, אחותו של קים ג'ונג און - קים יו ג'ונג, הגיבה למדינת הדרום כי לצפון אין עניין בשלום איתה | היא הבהירה כי ה'קרע בין המדינות לא ניתן לאיחוי לאומה אחת, וכי אין לצפון להודות לדרום קוריאה על צעדיה האחרונים לטובת שלום (חדשות, בעולם)
החסידות, שעמדה על סף התפוררות בגלל חילוקי
הדעות, הפכה לזירת טיעונים. חלקם סברו שהבכור ראוי בשל גילו, אך רבים לא פחות ראו את
הקטן כראוי יותר, בשל אישיותו הכובשת וקסמו הרב. אכן, כשאין הוראות ברורות מההנהגה
העליונה, כל אחד מוצא לו נחמה בפרשנותו שלו. אך האח הצעיר הבין, כל עוד אחיו הגדול
אוחז בכיסא, הוא לא יוכל להנהיג את החסידות בשלום (מגזין כיכר)
נתניהו נפגש הערב עם ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס בירושלים | רה"מ למקבילו: "אני מצפה להזדמנות זו שבה נדון באתגרי הביטחון, בהזדמנויות הכלכליות ובדרכים שבהן אנחנו יכולים להרחיב את ההזדמנויות לשלום ארוך-טווח באזורינו"
לאחר שבועות של מגעים צפופים, עם מתווכים עלומי שם, השלום המיוחל בין חצר חסידות ויז'ניץ לבין הציבור הליטאי הגיע לישורת האחרונה, בעת הביקור של הרבי מויז'ניץ בביתו של הגר"ד לנדו | "כיכר השבת" עם מאחורי הקלעים: מי יזם את הפגישה, מדוע הרבי ביקש לדבר בארבע עיניים - ואיך זה קשור לחוק הגיוס? (אקטואליה)
חסידי סקולען בכל קצווי תבל עדין תחת הרושם העז אחר דברי מחאה חריפים ביותר אשר השמיע האדמו"ר מסקולען בשבת האחרונה פרשת נח בהיכל בית מדרשו בבורו פארק לפני קריאת התורה, במהלכה הרחיב בגנות המחלוקת, וגודל מעלת השלום | כל הפרטים כאן ב'כיכר השבת' (חסידים)
הפגישה המפתיעה במליאה ולחיצת היד בין דרעי לליברמן, הרימה לא מעט גבות, לאחר שהשניים שהיו חברים ותיקים הסתכסכו והתחייבו פומבית לא לדבר אחד עם השני - כאשר כל אחד משמיץ את השני | מה היה בשיחה? צפו בהסבר של ליברמן (פוליטי)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת בהעלותך, עומד הרב אברהם יוסף שוורץ על מספר נושאים: מהו החידוש בפרשת השבוע בנושא הדלקת המנורה במשכן? | "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל" - מדוע 70 ולא 100 או 120? | וגם: מה ניתן ללמוד מכוס נס קפה, לשלום הנידרש בין איש לרעהו? | צפו בשיעור (יהדות)