מדוע החליט חסיד רחמסטריווקא, אב לארבעה ומפתח תוכנה מצליח, לעזוב את 'כלוב הזהב' של ההייטק ולצאת לקרב פוליטי שגרר איומים, אלימות וניסיונות השתקה? מהי מערכת ההפעלה החדשה שהוא מציע לציבור החרדי, ולמה הוא בטוח שאנחנו חייבים לקחת אחריות כלכלית על המדינה? | בריאיון מיוחד בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, נחשף סיפור חיים מרגש על התמודדות, שבירת מוסכמות, שליחות, והשראה נדירה • צפו בריאיון (כיכר FM)
במשך יותר משני עשורים אייזיק כ"ץ רץ לזירות הקשות ביותר, הציל חיים, ליווה משפחות ברגעי המשבר ונחשף לאירועים שרוב האנשים לא יפגשו לעולם. בשיחה מרתקת עם אלי גוטהלף הוא מספר על המחיר האישי של השליחות, על הרגעים שמחזירים אותו לאמונה באדם, על הכוח של חסד קטן לשנות חיים, ועל הלקחים שלמד מאלפי מקרי חירום, שיעורים על משפחה, הכרת הטוב, חוסן נפשי והבחירה לראות אור גם ברגעים החשוכים ביותר. |צפו
ברוך דיין האמת: אבל כבד בעולם השליחות החב"די עם פטירתה בדמי ימיה של השליחה הרבנית דבורה לאה רייטר ע"ה, והיא בת 47 בלבד | ניהלה יחד עם יבדל לחיים בעלה מפעל שליחות ענף במשך חצי יובל, תוך כדי מאבק אמיץ במחלה קשה. גם מתוך סבלה האישי הקימה את ארגון "מעגל של חסד" לסיוע למשפחות חולים, והותירה אחריה משפחה מפוארת (דיין האמת)
הוא יועץ משכנתאות מצליח, אבל לפני הכל הוא אדם שחי אמונה והשגחה פרטית 24/7. מקיבוץ של 'השומר הצעיר', דרך מועדונים אפלים בתל אביב, פקחים שנותנים קנסות, ועד ההתמודדות האישית עם 11 שנות ציפייה לילדים – ריאיון חשוף על חיים בלי הנדסת תודעה, מה קרה כשהוא פגש כתב של ערוץ 12, ולמה כולנו צריכים לחבק את השומר בבנק הצצה לנפשו של אדם שרואה בכל פגישה אקראית שליחות אלוקית אחת גדולה, פיני עזרא האיש והחיוך בריאיון מלא אמונה לאלי גוטהלף (כיכר FM)
הוא עומד על במות מוארות ומשמח חתנים, אבל בלב הוא נושא זיכרונות ממחלקות טיפול נמרץ ורגעי פרידה קורעי לב • בריאיון חשוף ומטלטל בתוכנית "מאפילה לאורה" עם משה מנס, מספר הזמר יצחק חגירה על התינוקת שאיבד, הנס שקיבל במתנה, ועל הבחירה "לקום כמו אריות" מתוך השברים | צפו (אולפן כיכר)
מסין ועד מיאמי, מויטנאם ועד בולגריה, מקוסקו ועד קנדה: בהשקעה גדולה, נחתם מיזם השליחות של הקיץ בחב"ד, במסגרתו מאות תלמידי ישיבות החסידות המריאו במהלך בין הזמנים ליעדים מסביב לעולם לסייע לשלוחים. הצצה (בעולם)
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'מצב מלחמה' הם מכירים מאוקראינה ולא מהחודש האחרון, לפני שבועיים הם חיתנו את בנם
בארץ בצל המתיחות והמלחמה | איך מתכוננים לחתונה בתוך אי וודאות גדולה? | מהעז יצא מתוק: הקליפ שיצא לחתונה שלא ישאיר אתכם אדישים (מגזין כיכר)
מומחים הציעו לדלל, אבל הרב בועז קליין ורעייתו הרבנית פראדי, שליחי חב"ד בנקודה היהודית הכי דרומית בעולם, התעקשו, קיבלו ברכה וחזו בנס; השבוע התקיימה ברית המילה לתינוק הראשון • בשיחה חשופה הוא מספר על ההתמודדות והדרך הארוכה, ועל הרגע שבו הבין שהמשפחה שלו הוכפלה • וגם: סיפורה המרגש של שליחות ביזארית בעיר התיירות של ארגנטינה (חרדים בעולם)
קופים, פרות וסוסים ברחובות, מזג אוויר קיצוני ואווירה טרופית משכרת: הרב החרדי ממונסי החליט לעזוב את הבית החמים ולנדוד אל הג'ונגלים של קוסטה ריקה, בשביל לעזור ליהודים מקומיים • פרויקט חדש ב'מגזין כיכר': מבקרים אצל שליחי חב"ד במקומות נידחים • בפרק הראשון: קוסטה ריקה (יהדות, בעולם)
בפסגה שנערכה בניו יורק, החליטו נציגי רבני קהילות ושליחי חב"ד באוקראינה, המונים כ-155 רבנים: תבוצע בקרוב חזרה זהירה והדרגתית • המטרה: להמשיך ולשמר את הקהילות היהודיות שממשיכות להתנהל מרחוק על ידי הרבנים שחולצו עם פרוץ המלחמה • חלק מהרבנים נשארו במדינה למרות המלחמה (בעולם)
רבים השתוממו השבוע נוכח התעקשות חלקם להישאר בערים המופגזות באוקראינה. חלקם האחר, בצעד דרמטי ואולי חסר תקדים, החליטו לעזוב עד יעבור זעם • מה הכריח את שליחי חב"ד להישאר באוקראינה? • התשובה של הרבי בימי נפילת ברית המועצות, וההקלטה הדומעת של הקשישה מחרקוב (חרדים)