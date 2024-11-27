 דלג לתוכן הראשי

עוד כתבות על שמאי:

חדשות עם קנייטש

||
3

בכירים בעירייה: "זה הזוי"

||
34
ש

ריח האביב

כיכר בשיתוף שמאי|מקודם
ש

חוגגים בכיף!

כיכר בשיתוף שמאי|מקודם

ש

אתם לא חייבים להתפשר!

כיכר בשיתוף שמאי|מקודם

פרשנות

||
3

פרשת השבוע | צפו

|
ש

"אני זוכר את המקום עוד ב-2014"

כיכר בשיתוף ג'רוזלם אסטייטס|מקודם
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר