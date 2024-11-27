עוד כתבות על שמאי:
חדשות עם קנייטש
תחקיר 'כיכר' על עיריית בית שמש והסערה הפנימית בש"ס
איצלה כץ||
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חבר המועצת בביקורת מפורשת: מנסים למחוק את מורשת מרן | מחדל חסר תקדים בעיריית בית שמש | 55 ש"סים - בבלי וירושלמי, והזעקה של חבר המועצת בהיכל ישיבת מיר | אמריקה החרדית סוערת: האדמו"ר הציב אולטימטום לסרבן גט (מעייריב)
בכירים בעירייה: "זה הזוי"
שערורייה: כך עיריית בית שמש תוקעת פרויקטים ואישורים
איצלה כץ||
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עיר העתיד החרדית? ל'כיכר השבת' הגיעו עדויות רבות מצד תושבים ויזמים בעיר בית שמש, שנתקלים בקשיים במכירת דירות בשל העובדה כי העירייה לא דאגה להוצאת מכרז לשמאי עירוני חדש לפני פקיעת המכרז הקודם | גורמים המעורבים בפרטים, ובכירים בעירייה מודים: "אין צפי לפתרון מיידי, המכרז הבא רק בחודש דצמבר והשמאי יתמודד עם עומס כמעט חסר תקדים" | לעירייה אין הסבר מניח את הדעת • כל הפרטים בפרסום ראשון (בארץ)
ריח האביב
איך מוצאים זמן לעשות הכול?
כיכר בשיתוף שמאי|מקודם
בין עבודה, ילדים, מטלות הבית והרצון ליהנות מהזמן הפנוי, איך חוגגים את הפסח ביתר קלות? (צרכנות)
חוגגים בכיף!
לארח בקלות בלי להתפשר על הפאר!
כיכר בשיתוף שמאי|מקודם
מוצרי 'אחת שתים' מבית שמאי מעניקים מגוון פתרונות מושלמים של כלים חד פעמיים יוקרתיים המקילים בצורה משמעותית על ההכנות לסעודה, על האירוח ועל הסדר והניקיון בסעודה עצמה (עריכת שולחן, כלים).
אתם לא חייבים להתפשר!
איך תערכו סעודות חג מפוארות בניחוחות ושלווה?
כיכר בשיתוף שמאי|מקודם
רגע לפני שהחגים נכנסים ומרוץ הקניות מתחיל, סעיף אחד ברשימה הבלתי נגמרת יכול לרדת מהראש בלב שקט: הכלים המהודרים של אחת שתיים! מבית שמאי יהפכו את הסעודות הרבות של השבת והחג למכובדות ומרשימות ויאפשרו לכן לשמוח בנינוחות ושלווה. (עריכת שולחן, בית).
לכבוד חגי תשרי
כך תעצבו שולחן חג חגיגי במהירות ובקלות
כיכר בשיתוף שמאי|מקודם
עם מגוון מוצרי החד- פעמי של שמאי תצליחו ליצור שולחן חג חגיגי • קבלו השראות לעיצוב (עיצוב, אוכל)
ברוך דיין האמת
בגיל 86: נפטר לוי יצחק, שמאי הרכב הפופולרי בישראל
יהודה גליקמן||
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האיש שאזרחי ישראל מוכרים וקונים רכבים לפי המחירון שהוא קבע, הלך היום לעולמו אחרי 50 שנות פעילות (חדשות)
סוף סוף מישהו עוזר לך בבית הזה!
המותג שיעניק לכם תחושת חירות מושלמת באירוחי הפסח
כיכר בשיתוף שמאי|מקודם|
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המותג מציע פתרון חכם ופרקטי במיוחד לכל המשפחה: כלים מפוארים ומכובדים שיפארו את שולחן החג ויחסכו את הצורך בהדחת הכלים (צרכנות פסח)
פרשנות
האינפלציה מפחידה, מה עושים?
שלום שטיינברג||
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בחודשיים האחרונים מדד המחירים לצרכן עולה דרמטית, כמו גם מדד תשומות הבנייה ומדד מחירי הדיור. בנק ישראל נכנס לדריכות 'אינפלציה' ומעלה ריביות. האם זהו הפתרון? (פרשנות)
פרשת השבוע | צפו
מדוע שמאי הזקן לא דחף את הגוי עם היד?
כיכר השבת|
בפרשת השבוע פרשת קדושים, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, על "ואהבת לרעך כמוך" - מי הוא הרע, החבר או הקב"ה? וגם: מדוע שמאי דחף את הגוי דווקא באמת הבנין ולא סתם דחפו עם ידו? • צפו בשיעור (יהדות)
"אני זוכר את המקום עוד ב-2014"
מה יש לשמאי מס' 1 בישראל לומר על מחירי הנדל"ן
כיכר בשיתוף ג'רוזלם אסטייטס|מקודם