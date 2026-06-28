בריטניה סוערת בעקבות מקרה בו בריטי שנדקר על ידי מהגר נאזק על ידי שוטרים בזירה, לאחר שהרוצח המהגר אמר לשוטרים כי הוא היה קרבן ל"גזענות" | הקרבן אמר לשוטרים כי הוא אינו מצליח לנשום, אך אלו לא ויתרו - והוא מת כעבור זמן קצר (בעולם)
בזמן שבדגל התורה ובש״ס מאיימים כיום בפיזור הכנסת בטענה כי נתניהו לא מצליח להעביר חוק גיוס, מתברר כי כבר לפני שנתיים קיבלו בכירי המפלגות החרדיות הצעה חלופית מגוש השמאל-מרכז להעברת חוק מוסכם ונוח יותר מבחינתם - אך דחו אותה על הסף (בארץ)
הוא נולד בבית של תורה, נכד לגדולי עולם וסופר שובר מוסכמות, אבל אל תקראו לו "צדיק" • אחרי שחדר למאה שערים, טוביה טננבוים התנחל במשך שמונה חודשים בגבעות יהודה ושומרון וחזר עם מסקנות שמרעידות את הימין והשמאל כאחד • בראיון ל'כיכר השבת' הוא מדבר על השרים שלא רוצים ריבונות, על ה"שקרים" של הקולנוע האנטי-ישראלי, ועל הרגע שבו הטיח בגרמנים: "אתם אנטישמים, אני עוזב"
נציגי הזרמים השונים בחברה הישראלית התכנסו לפאנל נדיר וסוער בתוכנית 'כיפות שחורות' בהגשת יוסי סרגובסקי, לדיון על מהות יום העצמאות והפרדוקס החרדי - ישראלי, אך עד מהרה הדיון הפך לזירת עימות סוערת | משתתפי הדיון: ח"כ יצחק פינדרוס, ח"כ לשעבר מוסי רז, בנצי גופשטיין, צוריאל קריספל, הרב יונה מרצבך והרב גיא אלאלוף • צפו במשדר המלא והסוער (אולפן כיכר)
במשך שנים תהו חוקרים מדוע תכונת השמאליות שרדה למרות שהיא נחלתם של כ-10% בלבד מהאוכלוסייה | מחקר טרי מאיטליה מספק את החלק החסר בפאזל: שמאליים לא רק נהנים מיתרון ההפתעה בקרב ובספורט - הם גם מחפשים את העימות באופן פעיל, בעוד שימניים נוטים להימנע ממנו (פסיכולוגיה)
הרב אביעד גדות, מראשי ארגון 'תורת לחימה', עולה להתקפה חזיתית באולפן 'כיכר השבת' נגד תחנת הרדיו הצבאית • על ג'ינגל הקידום האישי ליועמ"שית, השימוש הציני בימי מילואים לטובת שדרנים וטעות ה"אנומליה" של צבא שמשדר לאזרחים • "אם היו ממנים שם שדרנים ימניים, השמאל היה דורש לסגור אותם מזמן"
מה עושה עיריית מודיעין עילית עם עשרות כלבים משוטטים ולמה התקשורת מזועזעת | מדוע עדיף להיות רצף מלהיות עיתונאי? | האם גם אתכם עקצו וחייבו על לוחית זיהוי חדשה בעת הטסט השנתי? | מוכנים להפחדות והלחצות בגלל עוד קצת גשם שירד? | טריק שיחסוך לכם זמן בחדר כושר | וממה באמת מתרגשים החיילים החרדים? (דבר ראשון)
מה עומד מאחורי תנועת השמאל? מהו ההסבר הפסיכולוגי לכך שישראלי ירצה בניצחונו של חמאס? מה גורם ליהודי לשנוא כל כך את התורה, מקיימיה ולומדיה? על כל השאלות הללו במאמר אחד שעושה סדר בהשקפת עולם תורנית ופסיכולוגית עמוקה (יהדות)
הדיון הבוקר בבג"ץ - ועימות סביב תנאי הכליאה של מחבלים | עימות נוסף עם הפוגע בבן גביר שקרא לו אפס | הקריאה לטראמפ - והבקשה להפעיל לחץ על קטאר | הפרישה החרדית והמשבר הקואליציוני - הביקורת החריפה על אריה דרעי וגם על יולי אדלשטיין | צפו (דבר ראשון)
סקר דעת קהל שנערך ברקע פגישתם הצפויה של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ, חושף רוב גדול בעד הצעת טראמפ להעברת אוכלוסייה אזרחית מרצועת עזה למדינות אחרות | בקרב מצביעי ה״שמאל״, ישנו רוב המביע הסתייגות מהרעיון או מהמוסריות שלו (מדיני)
התנועה הקיבוצית ניסתה לפרק את התא המשפחתי ולבנות את התא הקבוצתי, האם זה עבד להם? | כתב 'כיכר השבת' ששירת בתוך קיבוץ ניר עוז משוחח עם יליד המקום שפותח הכל, על דת ומדינה, תורה ומצוות והיחס לחרדים | האם לחילונים יש ערכים ואיך זה לגדול בבית ילדים ולא בתוך בית נורמלי? | האם הם הצליחו לפרק את התא ומשפחתי ולמה הם לא הצליחו לברוח ממסורת בית אבא? | ריאיון כואב (בארץ, המגזין)