קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום: שם החתן כשם חמיו, או שם הכלה כשם חמותה - האם חוששים לזה גם בזמנינו? וכל הפתרונות הלכה למעשה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
כשאני נכנס לגני הילדים, לבתי הספר והתיכון, אני מגלה לפעמים דברים מרתקים על משמעותן של השמות! כמובן שאני לא אנקוב בדוגמאות... אבל בהחלט הייתי ממליץ בכל פה להורים לתת את הדעת באופן רציני לקראת החלטה על שמות לילדים (מאמרים)
שנה לפטירת מרן שר התורה זצ"ל ותלמידו הקרוב מסביר מתורתו על קריאת שמות לילדים: מותר לקרוא לבנים על שם בנות, לקרוא בשמות שהגיעו ממלאכים טובים, מדוע אסור לקרוא בשמות "חדשים", על איזה שם "מודרני", אמר מרן שהוא שם מצוין, מדוע מקפידים לא לקרוא שמות על שם 'דין' והאם מדובר בהקפדה נכונה? | וגם: איזה שם לא לתת, כדי שהילדים לא יתביישו | פרויקט מיוחד (חרדים)
מה גורם לרעידות אדמה והאם זה משפיע על מזג האוויר? • וגם: למה קוראים לסופות בשם, מי מחליט מה יהיה השם הבא והאם בקרוב אוכל לקרוא לסופה על שם הבת שלי? • ארי טננבוים חזר עם תשובות לכל השאלות המסקרנות (מגזין כיכר)