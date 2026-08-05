איך הופכים זעם נורא, נידוי חברתי, לילות של שינה על ספסלים ברחוב, ולב שבור לתנועת ריפוי ארצית? יונתן ברק ינון, המוכר לכולם כ"ג'וני חישגוזים", חושף את הפילוסופיה הכואבת מאחורי חליפת הבננה. בריאיון מרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הוא פותח את הלב ומספר על המסע המטלטל מתחתית התהום אל ייעוד מפתיע מאין כמותו. (צפו)
מהו הסוד המסתורי של המשקפיים הלבנים שכבשו את המדינה? למה האיש שמופיע בכל פריים בטלוויזיה מסרב לשבת לאכול במסעדות, ואיך הפך ילד שגדל במחסור בקריית אתא לדמות הכי אופטימית ברשת? אלי גוטהלף בשיחה מטלטלת עם תומר שלומי על הדרך הקשה מהרחוב ועד ללב הקונצנזוס. (כיכר FM)
מסיפור יעקב אבינו והחולי הראשון בהיסטוריה עד לדיון של חז"ל בצער גידול בנים, דרך קושיית התוספות והפתרון החינוכי הטמון בה - עיון מעמיק במתח שבין שמחה וטורח, אהבה ואחריות, ובדרך המופלאה שבה העם היהודי למד למסור מוסר וערכים באמצעות "ווארט" - מילה טובה, סיפור קטן, ואור גדול שעובר מדור לדור (יהדות)
נחמיה ארלנגר ז"ל היה איש של ניגודים ומיוחדויות, מצד אחד 'שטותניק' מצד שני עומק ועקרונות • איך הנער השובב הפך לגדול הדור בחסד ואיך הוא היה זה שמחזק ומלטף ברגעים הכי קשים של זיהוי החללים במחנה שורה • סיפורי מופת וסרטונים מלאי אנרגיה ושמחה שקורעים לנו את הלב על האובדן הגדול • "תשחרר, אחי, הכל מאבא": משה ארלנגר בראיון מעורר השראה (דבר ראשון)
יצאנו זה עתה מימי החנוכה, ימי ההודיה וההלל. המסר של הימים הללו, ושל השמחה האישית שלי, הוא אחד: השמחה אינה תלויה בכך שכל הבעיות שלנו ייפתרו. השמחה היא היכולת לבחור בטוב, להודות על נקודות האור הקיימות, ומשם למשוך את האור ולהקרין אותו הלאה (מאמרים)
סיפור - לכאורה שולי - על הכנסת ספר תורה בבית כנסת שכונתי במודיעין עילית מוביל למסקנה מפעימה ומרגשת | את כל המחלוקות, העימותים וחילוקי הדעות שמים בצד ברגע אחד מרגש בו ספר תורה מוכנס להיכל | כך שמחו יחד כל עם ישראל (מרגש)
ערב חג השבועות, חג מתן תורה, משה מנס עם תוכנית מיוחדת מאולפני 'כיכר השבת' עם ביצוע מדהים של ציור בחול לצד שירה מרגשת וסיפורו המרגש של הנער היתום | איך מעבירים מסרים מורכבים עם הדבר הזול ביותר ואיך מציירים מסר מורכב? | שיחה מרתקת על חינוך ועשיה, דבקות בה' וחיבור של אמת | וגם, הגמרא שהייתה מלאה בקומיקסים וציור מרגש ומאחד לשיר "אחינו כל בית ישראל" | צפו (חג השבועות)
לפעמים אנחנו חוששים לעסוק בנושא מהחשש להזיק, אך המומחה מבהיר בצורה חד משמעית - "דיבור בצורה ישירה ואחראית מצילה חיים" | המספרים שלא נתפסים על היקף התופעה | מה אומרים למי שמתמודד ואיך מתמודדים עם מי שלא מסוגל לראות שום אור ושמחה | מתי חייבים אנשי מקצוע ואיך דווקא אנחנו יכולים להיות ההצלה | ריאיון מציל חיים עם יועץ התוכנית הלאומית למניעה (דבר ראשון)
כך הפך האבא את יעלי בת השנתיים לסיפור השראה מרגש - ומחזק מיליוני צופים | בראיון מרגש, דוד מתן מלמד שמוגבלות אינה מגדירה את האדם וגם משיב לשאלה החשובה איך צריך להתייחס לנכות | על הקושי והמשברים ועל ההתמודדות, איך מתמודדים עם כזו בשורה ולמה לא היה בוחר אחרת? (מאפילה לאורה)
לכבוד פורים כינסנו ב'אולפני כיכר' את אריה יואלי, מני לוי, ארי צייטלין ויוסף חיים מימון ונתנו להם לשפוך את כל מה שיש להם על רשימת נושאים | בתוכנית הזו מותר לצחוק על הכל והתוצאה היא הומור בלתי נשלט | צפו בתוכנית 'הפנאצ'מרים' בהגשתו של משה מנס (פורים)
באחד הימים הכי כואבים במסגרת המלחמה של השנה האחרונה, הגיע דוקטור צחוק לאולפן 'דבר ראשון' והעלה חיוך על שפתינו | למה חייבים לצחוק למרות הכל ואיך צוחקים למרות הכאב | שיחה על הומור שחור ועל ניצחון הרוח עם הליצן הרפואי שמתעסק בסיטואציות הכי קשות (דבר ראשון)
חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מבית הכנסת 'בראשית' בפתח תקווה ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "השמחה מנצחת הכל" • צפו בשיעור בשידור חי (חרדים)
תוכנית טרום פורים באולפן: סטנדאפיסט, תחקירן, יוצר תוכן וגם כוכב העל ששבר את הרשת 'יוסי עבדו' | הקומיקאי החרדי על הרגע בו הבין שבמקום עונש על בדיחה, הוא אמור לקבל תשלום | חדשות הזויות מהעולם וידיעות מקוממות מהארץ | על מה המותר ועל מה אסור לצחוק | וגם אייטם חשוב על הצעד שאפשר לעשות כדי למנוע את תאונות האופנוע הקטלניות במגזר (דבר ראשון)
"אצלינו לא אוספים כסף, מתמקדים בתורה, בשמחה ובכישרונות", אומר עורך 'סרוגים' בראיון מקיף | מה עושים בישיבת ההסדר ומה עושים בעלי הבתים? | וגם: ההיסטוריה של רב הפורים מהרב קוק ועד היום, העדות המרגשת על הרב משה בלייכר מחברון, כיצד מתנהלים בשדרות - וההזמנה לציבור החרדי לקחת חלק בשמחה (דבר ראשון)