דרמה לפנות בוקר בקראון הייטס: אנטישמי שצעק "הייל היטלר" רדף עם סכין אחר בחור ישיבה עד לבית פרטי - אליו דילג במהירות הבחור החב"די | התוקף נעצר לאחר מרדף שכלל דילוג מעל גדרות בסיוע כוחות 'שמירה' והמשטרה (חרדים)
בפרק הראשון בסדרת 'על הגדר', בודק ארי טננבוים את המצב הביטחוני של העיר ביתר עילית | 'משל הבצל' לפעולות שהתושבים בכלל לא מודעים אליהם, סיר הלחץ על הכפרים הערביים וההפתעה לטובה מהתושבים | וגם: הפעולות שראש העיר מקדם למען ביטחון התושבים | הפקדתי שומרים (מגזין כיכר)
מסוכן מדי להשאיר טלפון נייד לא מוגן, אצל הילד כלי נשק קטן שנושא בחובו נזקים נפשיים, רוחניים ואף פיסיים מזיקים מאוד. איך מתמרנים בין הרצון להיות מעודכן וזמין, לבין החשש הגדול מאלימות ותכנים לא רצויים * אימאל'ה, איך את שומרת על הילדים שלך מסכנות הרשת? (ילדים)