תכשיט לביש חדש משלב בין עיצוב יוקרתי לטכנולוגיה רפואית מתקדמת, ומציע ניטור מדויק של קרינת UV בזמן אמת לצד המלצות מותאמות אישית להגנה על העור - במטרה להפוך את המאבק בנזקי השמש ליומיומי, מדיד ומבוסס נתונים במקום הערכות כלליות (טכנולוגיה)
מחקר חדש מצביע על דרך חדשנית לנצל אור שמש כדי לפרק פלסטיק ולייצר מימן ודלקים נוספים - פתרון כפול למשבר הזיהום ולצורכי האנרגיה של העתיד | אך הדרך ליישום תעשייתי עדיין רצופה אתגרים טכנולוגיים וכלכליים (בעולם)
שמי מערב ג'אווה שבאינדונזיה הפכו לאחרונה לקנבס צבעוני ומרהיב ביופיו, שעורר התרגשות עצומה בקרב התושבים | תופעה אופטית נדירה הידועה כ"ענני קשת" כבשה את הרשתות החברתיות והותירה אלפי צופים נדהמים אל מול מראה שמיימי בלתי נתפס (חדשות בעולם)
מדעני מכון המחקר הדרום-מערבי (SwRI) גילו כי הנתונים החריגים שנמדדו במסע וויאג’ר 2 בשנת 1986, שהזרימה אנרגיה עצומה אל סביבתו של אורנוס ויצרה חגורות קרינה מתוחות במיוחד, נבעו ככל הנראה מהתפרצות רוח שמש חריגה | התגלית מציפה קריאה מחודשת לשליחת משימת חקר חדשה לכוכב הלכת הקרחוני (בעולם)
ערן טל מנכ"ל וולטה סולאר בריאיון: העולם הולך לאנרגיה ירוקה, וכאן נמצאת ההזדמנות שלכם להרוויח מזה | המעצרים שנכשלו: צה"ל חושף את האמת | האם טכנאי המזגנים שהוצא להורג הוא סוכן מוסד ישראלי | אמהות הסגירו את הילדים שהרסו ספרייה, הנזק מטורף | 400,000 ברחו מעזה, עכשיו רק צריך לנצח | הנושא שעליו חוששים לדבר בתקשורת החרדית | סיפורו העצוב של הנער הגנב שנתפס על חם (דבר ראשון)
מה עובר על הנפש כשכמות האור פוחתת? מבעד למחזורי האור והחושך, בין חלונות מאירים לסמטאות חשוכות, חוקרים חושפים כיצד אור משפיע על ההורמונים, על מצב הרוח – וגם על תחושת המשמעות | מסע רגשי ופיזי בין מדע, תרבות וקהילה, בעקבות קרן האור הקטנה שמשנה הכול (פסיכולוגיה)
כל מה שצריך לדעת על שמירת העור - מהרגלי תזונה ועד טיפוח יומיומי | מדריך המציג את הדרכים האפקטיביות ביותר לשמירה על עור בריא, חזק וגמיש. כולל המלצות, דוגמאות מעשיות, טיפים לשגרת טיפוח יומית, תפריט תזונה מומלץ והסברים מפורטים על השפעת אורח החיים על בריאות העור (בריאות)
בהישג דרמטי לחקר החלל, הגשושית פארקר של נאס"א שברה שיאים כשהגיעה למרחק 6.1 מיליון ק"מ מהשמש, נחשפה לטמפרטורות קיצוניות של 1,400 מעלות צלזיוס והשיגה מהירות שיא של 692,000 קמ"ש - מהירות השקולה לטיסה מלונדון לניו יורק תוך פחות מחצי דקה (בעולם)
מקילופים בצבע ועד פגיעה במערכות הקריטיות: מדריך שחושף את מלוא היקף הנזקים שהשמש הישראלית גורמת לרכב שלכם, הפתרונות שיחסכו לכם אלפי שקלים בתיקונים, ואיך בחירה נכונה של מקום חניה יכולה להציל את הרכב - וגם את הארנק? | המדריך המלא (רכב)