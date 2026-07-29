סרטון אחד של "הכנסת כלה" הפך בתוך שעות למראה חדה של הקרע הישראלי | בין זיכרון הנופלים לשאלות על גיוס, הזדהות ושייכות, הרשת שוב בחרה להשמיד כל סממן של תרבות דיון נטולת אמוציות | אבל בחלוף הסופה: האם לחברה הישראלית עוד מותר לשאול שאלות בלי להיחשב לאויב אנטישמי עוקר דת? | האומץ להשיב (מגזין כיכר)
מגזר ההפקרה והמוות? אלי גוטהלף אירח בתוכנית "כיכר FM" את הסוציולוג ד"ר אליעזר היון לשיחה על שורשי הדמוניזציה נגד הציבור החרדי, ואת עו"ד רלי אבישר נווה על האחריות הפלילית במעונות הפיראטיים: "ההסברה החרדית פשוט לא קיימת" (כיכר FM)
מתהום החושך לאור האמונה: סיפורו המופלא של תימור דוד , החל מהילדות הקשה והרגשת חוסר השייכות להיכן שגדל, המדבקה שעוררה את הניצוץ לשוב הביתה, הקשיים בדרך ליהדות והאדמו"ר שלימד אותו, האם הוא ליטאי חסיד או בכלל חרד לדבר השם | וגם: המסר שלו למי שנולד יהודי ולמי שלא יודע לשמוח | צפו (יהדות)
מי שפועלת כנגד ישראל מתחילת המלחמה,
מהגשת התביעה לביה"ד בהאג ועד ארגון הפגנות בקמפוסים ובערים, היא ברית בין תנועות אסלאמיות דתיות ("ירוקות") ובין תנועות שמאל
אתאיסטיות ("אדומות") | כיצד נוצר החיבור המוזר בין ארגוני שמאל חילוני
קיצוני התומך בזכויות אדם, ליברליזם וחופש דת, לבין האסלאם הפוליטי התומך בדיכוי
נשים, כפייה דתית, וזהות דתית קיצונית? (בעולם)
סקר שנערך באונ' הרווארד מגלה עליה מדאיגה באנטישמיות של הדור הצעיר ביחס למדינת ישראל וליהודים בארה"ב | חצי מהצעירים חושבים שקריאה לרצח יהודים אינה דורשת ענישה | שליש מהם סבורים כי לישראל אין זכות קיום (חדשות)
תוצאות ההסתה הרעילים נגד הציבור החרדי מחלחלות ומתגברות | קבוצת נשים תועדו שרות בקולי קולות באוטובוס בו נסעו גברים חרדים באשדוד, מול פניהם בהתרסה, על אף אמונתם הדתית ומצפונם | התיעוד הפך לויראלי והסעיר את הרשתות: "מלבד מרשעות ושנאה אין להם שום מרכולת. גועל נפש!" (חדשות)
לרגל יום הזכרון לשואה ולגבורה תשפ"ג - כוכב הרשת המוזיקאי שוקי סלומון ממגישי פינת פרשת השבוע ב'כיכר השבת', במונולוג מיוחד של אמונה ואחדות המתאים לימים הללו: "השנה צריכים להתאחד יותר מתמיד, בעקבות מה שקורה פה ברחובות, באו נזכור את החלומות של ניצולי השואה להגיע לארץ הקודש ונפסיק להרוס את זה בשנאה ובפלגנות" • צפו (יום השואה)
צעיר חרדי כבן 19 נסע בתחבורה הציבורית בירושלים, אך כשירד בתחנה - בריון חילוני החל לתקוף אותו באלימות קשה | "כל החרדים סוחטי כספים וגונבים את המדינה", הסביר הבריון, "אנחנו נגמור אתכם, עד שלא תהיו פה יותר" | עוברי אורח התערבו והצעיר ניצל מהלינץ' אך נזקק לטיפול רפואי | כל הפרטים (חדשות)
מאמר אקטואלי: לא קל להיות יהודי. מעולם לא היינו נאהבים, לא בארצות גלותנו ולא בארץ ישראל. מדוע זה כך? מדוע היהודים מעוררים רגשות שנאה עמוקה כל כך בקרב אומות העולם? // הגאון רבי דוד לייבל בניתוח אקטואלי לפרשת השבוע (יהדות)
הקבוצה המנצחת היא זו ששונאת רעיונות ישנים בשם הקידמה, מעודדת שיח שלילי בשם חופש הביטוי, בזה לאורח החיים החרדי בשם קבלת האחר ומכלילה בשם דאגה לקדושת הפרט. היא השיגה את ניצחונה כמעט ללא מאמץ, אבל למרות הכל הקרב על התדמית צריך להימשך (מאמר)
בעל שנשוי 16 שנים, לא אהב את המראה של אשתו וסבל מחוסר הניקיון שלה; הוא ניסה להתמודד בשנאה בכל מיני דרכים, אך גם הוא לא היה מוכן לרגע שבו הוא תפס את עצמו • המטפל הרגשי מרדכי רוט בסיפור שלא ישאיר אתכם אדישים (זוגיות)