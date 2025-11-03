מלון בסין הופך לראשון בעולם שמיישם מודל שירות משולב, בו רובוט אנושי מלווה את אורחי המלון לצד רובוטים למשימות מיוחדות |זהו המוסד המלונאי הראשון שמטמיע מערכת שירות המשתלבת בין רובוט אנושי רב-תכליתי, XMAN-R1, לרובוטים ייעודיים למגוון משימות | מהלך חדשני זה של חברת Keenon Robotics ממחיש את קפיצת המדרגה של ענף המלונאות אל עידן של שירותים חכמים, יעילים ומותאמים אישית לאורח (טכנולוגיה)
'כבד את אביך ואת אמך' זוהי אחת המצוות החשובות. בשנגחאי החליטו הרשויות לחוקק חוק מפתיע על מנת שהורים מזדקנים לא יהיו ננטשים ע"י ילדיהם האהובים, תופעה מוכרת וכואבת, החליטו הרשויות לחוק חוק כואב מנגד – ילדים שלא יבקרו את הוריהם יפגעו ישר בכיסם (מהעולם)
אירוע מצמרר תועד במצלמות האבטחה בקניון בשנגחאי: אישה שהסתובבה ביום שישי האחרון עם עגלת ילדים, הוטחה בקיר הקניון על ידי עגלה אחרת ש'טסה' במסוע ופגעה בה, וגרמה למותה. על פי בדיקה ראשונית עולה, כי העגלה המתעופפת לא התאימה לשימוש במסוע העגלות • צפו בתיעוד המצמרר (בעולם)