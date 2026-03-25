כלל הילדים שפונו מבני ברק ופתח תקווה ל'שניידר' - שוחררו | תינוקת בת שנה וחצי שנפגעה בידה מההדף - אושפזה למעקב | ילדה בת 7 שנפצעה באורח קשה בזירת הנפילה בערד לפני שלושה ימים מאושפזת במצב קשה בטיפול נמרץ (חדשות)
מהדיווחים עולה כי הילד ספג מהלומה מילד אחר במה שהוגדר כ"משובת נעורים" | מתנדבי איחוד הצלה שהוזעקו לזירה הקשה בקריית הרצוג מצאו אותו כשהוא ללא הכרה וללא דופק, אולם בחסדי שמים מצבו התייצב לאחר החייאה מוצלחת (חרדים)
תיעוד מרגש: מרים, כלה חרדית שהחלימה לפני מספר שנים ממחלה אונקולוגית וניצלה בנס - הגיעה ביום חתונתה למחלקה האונקולוגית במרכז 'שניידר לרפואת ילדים' והודתה לצוות הרפואי שטיפלו בה במסירות • היא חילקה מתנות לילדים ולצוות שליווה אותה עד שהחלימה וכולם התרגשו עד דמעות • צפו (מאמע)