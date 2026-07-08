הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: צ'יפס שטוגן בשמן של שניצל - האם ניתן לאכול אותו עם דג? • צפו (יהדות)
השניצל יוצא מהמחבת זהוב, ריחני ומבטיח - ואז זה קורה: הציפוי מתחיל להתרומם, להתקלף ולהישאר בצלחת. רגע לפני שמאשימים את השמן או את המחבת, כדאי לבדוק פעולה אחת קטנה שרבים עושים בשלב הציפוי והיא זו שעלולה להרוס את כל הקריספיות (אוכל)
הפוסק הגאון רבי אהרון בוטבול והרב נתי רוזנגרטן התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' ל"ט"ו בקאסט" - הפודקאסט שיעשה לכם סדר בכל מנהגי ט"ו בשבט | איך מעשרים בבית? מה מברכים על במה ועל פסק זמן? • צפו (כיכר הסכתים)
תתכוננו לטעום את השילוב המושלם בין מתוק לחריף, כזה שיגרום לכולם לשאול: "איך הכנתם את זה?" | חזה העוף הזה פריך מבחוץ, עסיסי מבפנים, ומזמין בדיוק את הטעם המושלם שמרשים על הצלחת - גם אם אתם לא שפים מקצועיים (אוכל ומתכונים)
בשבוע הבא יחול היום הארוך ביותר בשנה, ה-21 ביוני למניינם, מה שהופך את השבת הזו לשבת הארוכה של השנה. אז מה אוכלים ביום שישי ארוך במיוחד? הנה מתכון לשניצל מושלם. החלה והסלטים שירכיבו את הסנדוויץ' - עליכם (מתכונים, אוכל)
כל אחד צריך לדעת להכין שניצל ראוי, קראנצ'י מבחוץ ורך מבפנים שמגישים עם מגוון מטבלים או כמנה עיקרית שווה לצד פסטה, אורז, פירה, קינואה וסלט ירקות מרענן. אז הנה, מלי יהודיוף עם מתכון לשניצל עוף טעים ופריך שאפשר לטגן או לאפות, לבחירתכם (מתכונים, אוכל)
השפית מורן פינטו עם מתכון לשניצלונים - אצבעות עוף בציפוי פריך במיוחד הודות למרכיב מפתיע שאתם חייבים לנסות. ולא, המתכון לא מיועד לילדים בלבד. טיפ: הכפילו כמויות מראש - השניצלונים האלה ייחטפו עוד לפני שתספיקו למצמץ (מתכונים, אוכל)
והכי כיף? אין צורך בטיגון בשמן עמוק. מתכון מהיר ולא מסובך שאתם עומדים להכין שוב ושוב לשניצל שאפשר להכין מחזה עוף או הודו, בציפוי קריספי מתפצפץ. מוסיפים בצד תפוחי אדמה אפויים או פירה והארוחה מוכנה (מתכונים, אוכל)
הגרסה של השפית מורן פינטו לשניצל הקלאסי גורמת לכל מתכון אחר להחוויר על ידה, כי הו כמה כיף לנשנש אותן! וב"אותן" אנחנו מתכוונים לרצועות חזה עוף מעט עבות שהושרו במרינדה אסייתית, קיבלו ציפוי פריך וטוגנו היטב (מתכונים, אוכל)
השילוב בין בלילת ציפוי מנצחת לאפייה בתנור גורם לשניצלים האלה להיות פשוט מעולים - אתם עומדים להכין אותם שוב ושוב ובכל פעם, הם יתחסלו במקום לצד רוטב הדבש והחרדל שטעים להגיש איתם. הכפילו כמויות (מתכונים, אוכל)