בעולם המוסר, החשש התמידי הוא מהדימוי העצמי המנופח, כמו זה שעלול להיווצר מנסיעה במרכבה. בעולם החסידי, לעומת זאת, כבוד הרבי הוא ערך עצמאי. מי שנוסע במרכבה איננו "מתגאה" - הוא ממלא תפקיד. וההולך ברגל, במבט הזה, דווקא הוא הפוגם בכבוד התורה (היסטוריה)
לא מעט בחורי ישיבות נוהגים לרכוש את חליפותיהם ברשת "ZARA", אך מתברר כי ישנו חשש גדול שבחליפות הנמכרות ברשת יש שעטנז האסור מן התורה • כך אירע לאלחנן תושב ב"ב, שבחליפה שרכש נמצא שעטנז, כאשר המוכר לא טרח לעדכנו בחשש. מקבוצת ZARA נמסר: "הנושא נמצא בבדיקה" (חרדים)
גאב"ד העדה החרדית הגרי"ט ווייס שליט"א: "ליבי חלל בקרבי לראות אבות יקרים הכואבים בדמעות שליש על ירידה זו. כשלילדים יש שאלות באמונה לא תמיד זה עניין של חינוך. גם אם מוסרים נפש על חינוך הבנים". הדברים נאמרו בפני רבני הוועד למניעת שעטנז (חרדים)