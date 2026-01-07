המבצע של כללית יחל השבוע, והחיסונים יינתנו במוקדי חיסון ייעודיים תחילה - החיסונים יגיעו לישראל במספר משלוחים במהלך חודשי ספטמבר ואוקטובר ומבצע החיסונים יורחב לכלל מרפאות כללית בהתאם לקצב הגעת החיסונים לארץ (בריאות)
רצח או הגנה עצמית? המהפך הדרמטי בחקירת דריסת הנער החרדי | הישג על-אנושי בבריכה, כך הצליח הצולל לעצור את נשימתו 29 דקות | הקרב על ה'מרינרה': צוללות רוסיות מול חיל הים האמריקני באטלנטי | טרגדיה כפולה בחדר המיון: המוות המפתיע משפעת והמאבק על חיי התינוקת (דבר ראשון)
משרד הבריאות הודיע על המלצה לעטיית מסכות לצוותים רפואיים וקבוצות אוכלוסייה נוספות, זאת בעקבות העלייה החמורה בתחלואת השפעת | משרד הבריאות הזהיר מפני תחלואה קשה צפויה | עם זאת, במשרד הבריאות הדגישו כי מחלת השפעת השנתית אינה חמורה יותר מזני שפעת שנצפו בשנים קודמות (חדשות)
ילד בן ארבע מהצפון שסבל ממחלות רקע נפטר הערב לאחר שחלה במחלת השפעת, כך הודיע משרד הבריאות | משרד הבריאות חזר והדגיש לציבור את החובה להתחסן בשפעת, בפרט לסובלים ממחלות רקע ובעלי מערכת חיסונית מוחלשת (חדשות)
גל תחלואת החורף הנוכחי מורגש בעוצמה ברחבי הארץ, ובכללית מדווחים על עלייה משמעותית הן בהיקף ההתחסנות לשפעת והן בפניות למערך הרפואה בקהילה ובשירותים הדיגיטליים | עד כה התחסנו בכללית כ־760 אלף איש נגד שפעת, מהם 116 אלף ילדים בגילאי חצי שנה ועד 12 | בשבוע האחרון נרשמה עלייה קלה נוספת בשיעור הילדים המתחסנים
אמנם הנחשים נפוצים בעיקר בקיץ, אך גם בחורף צריך לשים לב ולהיזהר: בבית החולים רמב"ם דיווחו על ילד שפונה למחלקת טיפול נמרץ, לאחר שהוכש על ידי נחש | וגם: שיפור במצבו של הפעוט שאושפז בשל סיבוכי שפעת (חדשות בארץ)
בצעד חריג עצר מגיש 'כיכר השבת' יוסי סרגובסקי את רצף הדיווחים באולפן ופרץ במונולוג אישי וכואב ובמתקפה על שר הבריאות חיים כץ - על רקע התפרצות מחלות השפעת והחצבת בריכוזים החרדיים • כשבגן של בנו מאושפזים שלושה ילדים במצב לא פשוט ומשרד הבריאות נותר אדיש ומשלב ידים, למה כי זה חרדים שמתים? זעקת ההורים האומללים שאיבדו את ילדיהם בגלל השר כץ: "אל תחכו לכיסא הריק הבא" • צפו והפיצו (חרדים)
על רקע העלייה החדה במקרי שפעת ומחלות נשימתיות בעולם, ראשי מערכות הבריאות בבריטניה, בקנדה ובספרד מחזירים בצעד חריג את המסכות הזכורות לנו מתקופת הקורונה | לפי שעה מדובר בהמלצה ולא חובת עטייה (בריאות, בעולם)
בעקבות התפרצות השפעת בישראל, נערך במשרד הבריאות דיון מיוחד של צוות מומחים לטיפול במגפות, ובסיומו הוחלט להמליץ לכלל האוכלוסייה להתחסן נגד שפעת | בנוסף, ההמלצה למי שחולה היא להישאר בבית עד ההחלמה (בריאות)
שני פעוטות במצב אנוש ובת 5 במצב קשה בהדסה, שתי תינוקות במצב קשה חוברו לאקמו ברמב"ם | בית החולים מזהיר משיא של ביקוש למכשירי אקמו ועומס שלא היה כמותו במחלקת טיפול נמרץ ילדים מאז שיא מחלת הקורונה | "חיסון ילדים, תינוקות ומוחלשי מערכת חיסונית בהתאם להתוויית משרד הבריאות, הם קריטיים במניעת תחלואה קשה" | הנתונים ודרכי הזהירות (אקטואליה)
התפרצות החצבת מתרחבת מערים כמו ירושלים ובית שמש למודיעין עילית וטבריה • ד"ר אור קריגר, מומחה למחלות זיהומיות ובכיר במשרד הבריאות, חושף באולפן את הנתונים המבהילים, תוקף את מפיצי ה'פייק ניוז' ומסביר: האם מבוגרים צריכים לרוץ להתחסן? • צפו (דבר ראשון)
ילדה חרדית מחסידות ויז'ניץ ממודיעין עילית נפטרה בבית החולים מסיבוכי שפעת. הילדה, על פי משרד הבריאות, סבלה ממחלת חום וכאב גרון והגיעה במצב החייאה לבית החולים - שם למרבה היגון והצער היא נפטרה | אביה קם יממה לפני מהשבעה (חדשות בארץ)
המומחים ממליצים לשמור על תזונה מאוזנת ולהקפיד על שתייה מספקת כדי להקל על תופעות הלוואי השכיחות של החיסון - כגון עייפות, כאבים, סחרחורת וחום קל | מהן ההמלצות התזונתיות שיכולות לשפר את ההתמודדות של הגוף עם החיסון ולסייע לתגובה חיסונית מיטבית? (בריאות)
בבית החולים בילינסון עדיין מאושפזות מספר נשים שחלו בשפעת קשה ונזקקו לסיוע נשימתי | בבית החולים רמב"ם מאושפזים ילדים המחוברים למכונת אקמו | הרופאים ממחישים את חשיבות קבלת החיסון נגד השפעת, שהשנה תקפה יותר מהרגיל (בריאות)