אחרי שבועות של סירים, תבניות, בשרים וארוחות חגיגיות, הדבר האחרון שמתחשק הוא לעמוד שוב במטבח. אבל הילדים רעבים, גם המבוגרים צריכים לאכול, ומשהו בכל זאת צריך להגיע לשולחן. אספנו חמש ארוחות קלילות, משביעות וטעימות שאפשר להכין ברבע שעה, בלי להוציא חצי מטבח ובלי להתחיל שוב עם רשימת קניות (אוכל ומתכונים)
אתם חושבים שאתם מכירים את כל סוגי השקשוקה? אז הגיע הזמן לגלות גרסה מרעננת, צבעונית ומלאה בסטייל. שקשוקה ירוקה עם תרד טרי, עשבי תיבול, זוקיני ואפונה - לא רק שהמנה הזו נראית כאילו יצאה ממסעדת יוקרה, היא גם עשירה בערכים תזונתיים ומארגנת ארוחה חגיגית ב-20 דקות בלבד (אוכל ומתכונים)
רוטב עגבניות מתובל, תפוחי אדמה מטוגנים, עלי קייל טריים, ביצים רכות וקרמיות, גבינת עיזים שנמסה בחלק העליון ולחם לבן טרי כדי לנגב את כל הטוב הזה, שגורם לכם להרגיש אושר מהדברים הכי פשוטים בחיים - יש כל כך הרבה מה לאהוב במתכון הזה אבל בעיקר, הוא מהיר ופשוט להכנה לארוחת בוקר, צהריים או ערב (מתכונים, אוכל)
לא ברור מה כיף יותר - להגיד את זה או להכין את זה, כך או כך, לשקשוקה מקום של כבוד בשולחן הישראלי והיא לגיטימית לארוחת בוקר, צהריים או ערב באותה מידה. שקשוקה טובה נמדדת בעסיסיות שלה. הנה מתכון לשקשוקה משפחתית עם טוויסט שכולם יאהבו (מתכונים, אוכל)