גל חום קטלני שובר שיאים היסטוריים בכל רחבי הגלובוס, משבית ערים שלמות וגובה מחיר כבד בחיי אדם | בעולם שבו פסי רכבת מתעקמים והחשמל קורס, המדענים מזהירים: זוהי רק ההתחלה של המציאות החדשה שלנו (חדשות בעולם)
השיאים נשברים, הכבישים מתבקעים, והמסורת האירופאית של קיץ נעים התאדתה לתוך "כיפת חום" קטלנית ששורפת כל חלקה טובה | מה שהיה פעם אירוע של "פעם במאה שנה" הפך למציאות יומיומית שמאיימת למוטט את היבשת (חדשות בעולם)
בימי שרב קיצוניים, עבודה ושהייה בחוץ עלולה להפוך לסכנת חיים. המוסד לבטיחות ולגהות מפרסם הנחיות ברורות להתמודדות עם עומסי חום, ומדגיש: זיהוי מוקדם, הפסקות יזומות, הצללה ושתייה מספקת - יכולים להציל חיים (בריאות)