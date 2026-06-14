לא רק הציבור החרדי: מכתב חסר תקדים של ראשי ישיבות ההסדר המרכזיות מאיים לעצור את השליחה לצה"ל בעקבות שילוב לוחמות בשריון | העיתונאי אריאל שרפר מי היה טנקיסט בעצמו עושה לנו סדר בבלאגן: "בתוך נגמ"ש אין מקום להפרדה. אם הצבא לא יתגמש הנגמ"ש יישאר ריק" (דבר ראשון)
ראשי הישיבות מממשים את האיום: לקראת החיול הצפוי בשבוע הבא, שורת ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון, כבר החל מהגיוס הבא | ראשי הישיבות דורשים מצה״ל למצוא פיתרון לתלמידים בעלי פרופיל שלא מאפשר שירות בחי״ר (חדשות)
ניסוי דרמטי באבו דאבי הוכיח: טנק מערכה הצליח ליירט רחפן FPV זעיר בעזרת תחמושת מיוחדת • הפתרון נולד מלקחי אוקראינה, שם הפכו הרחפנים לסיוט של כוחות השריון | הפגז שמציף את השמיים בכדורי טונגסטן (תקיפה והגנה)
בליכוד בוחנים אפשרות להעניק שריון ברשימה לכנסת הבאה לארי שפיץ, לוחם צה"ל שנפצע באורח אנוש במהלך הלחימה ברצועת עזה | לפי גורמים המעורים בנושא, שפיץ נוטה בשלב זה שלא לקבל את ההצעה | גם מפלגות נוספות פנו אליו בתקופה האחרונה בניסיון לצרפו לשורותיהן (פוליטי)
בעוד הסנקציות מהדקות את החבל, פוטין שולף את ה"אס" שלו בלב המזרח התיכון | בדיווח של Shephard News נחשף כי רוסיה הציגה בסעודיה את מערכת ה-Sarma הקטלנית ורחפני Lancet חדשים. המהלך נתפס כאיתות חריף למערב ובניית ציר ביטחוני חדש עם הסעודים. האם מאזן האימה העולמי בדרך להשתנות? (אסטרטגיה והגנה)
עם צריח בלתי מאויש, מנוע היברידי שקט ודיאטה של 13 טון, הדור הבא של האברמס נחת על שולחן השרטוטים והפך למציאות חמש שנים לפני המועד המתוכנן • מלקחי אוקראינה ועד לקרב מול הרחפנים: הצצה לאבטיפוס שנועד להחזיר לארה"ב את העליונות הקרקעית (בעולם)
צבא טורקיה הציג את טנק המערכה ALTAY, המצוייד בשריון מודולרי, תותח 120 מ"מ ומערכות הגנה אקטיביות | מומחי ביטחון מעריכים כי הטנק מציב את טורקיה בשורה אחת עם המעצמות הצבאיות ומציע פוטנציאל ייצוא עולמי (בעולם)
הצבא האמריקאי מקדם את פרויקט בניית רכב קרב מסוג חדשני ומתקדם שיחליף את הכלי הוותיק מדגם בראדלי: שני קבלנים מתחרים בונים שמונה אב-טיפוס כל אחד; רכב הקרב צפוי לפעול עם צוות מינימלי, מנוע היברידי, תותח 50 מ"מ ומערכות הגנה אלקטרוניות ובי-סייבר. החלטת הקבלן הסופי תתקבל במסגרת בחירות בשנים הקרובות (בעולם)
אירוע קשה התרחש הבוקר בעזה כאשר מחבלים הסתערו על מגנן של צה"ל ברצועת עזה, המחבלים השליכו מטען רב עוצמה לעבר הטנק שעמד בכניסה וארבעה חיילים נהרגו במקום ולוחם נוסף נפצע | האירוע התרחש לאחר שהלוחמים חזרו מפעילות מבצעית באיזור השעה שש בבוקר | כל הפרטים (חדשות בארץ)
איך בחור עדין נפש מוצא את הכוחות והיכולות לעזוב את בית המדרש וללכת לשדה הקרב? | סיפורו של הקדוש מבית אל שהסלוגן שלו היה - "יש מישהו למעלה עם תוכנית מסודרת - הכל מתוכנן ולטובה" | וגם, סוגיית גיוס חרדים וההתאמה לשומרי התורה והמצוות | ריאיון מיוחד עם רס"ן שלמה פרל (דבר ראשון)
ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (א׳) יחד עם שר הביטחון ישראל כ״ץ בבסיס הקליטה והמיון בתל השומר, ונפגש עם מתגייסים לחיל השריון | "אני פה בביקור בבקו"ם עם חיילים שמתגייסים היום לחיל השריון. יש לזה חלק קריטי, במלחמה שלנו בשבע חזיתות, מלחמת התקומה, שבה אנחנו מנצחים" (חדשות, צבא וביטחון)