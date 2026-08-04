שריפת ענק בארה"ב: שריפה גדולה פרצה במשחטת "אגרי" בעיירה פוסטוויל שבמדינת איווה | מדובר באחת המשחטות הכשרות הגדולות בארצות הברית, שבה נשחטים מדי יום כ־18 אלף עופות | המשחטה פעלה בעבר בבעלות חברת רובשקין | נסיבות השריפה נבדקות | תיעוד נרחב (בעולם)
לוחמי האש וכוחות ההצלה הוקפצו לשכונת נוף כנרת בצפת עקב דיווח על שריפה בשני בתי מגורים ובשטח פתוח בסמוך למבנים נוספים | חובשי 'איחוד הצלה' העניקו סיוע לצעירה בת 23 במצב בינוני ושלושה נפגעים נוספים במצב קל (חדשות)
כוחות הכיבוי טרם השיגו שליטה בשריפה שפרצה באזור התעשייה בשדרות, בין היתר נשרפו אלפי טונות של תפוחי אדמה ומחסן של חטיפי שטראוס | ברכבת הודיעו כי רכבות לא עצרו זמנית בתחנת שדרות עקב השריפה | בכבאות והצלה הודיעו כי נשללה מעורבות של חומרים מסוכנים באירוע (בארץ)
כ-55,000 תושבים נוספים פונו במהלך הלילה מאזור בורדו • השריפות כילו שטח פי 4 מפריז, 240 בתים נהרסו ו-75 כבאים נפגעו | "המצב ללא שליטה" | העיר הגדולה בורדו מאוימת מלהבות הענק, שהתקרבו למרחק של קילומטרים בודדים בלבד | מהדורות החדשות בצרפת בשידורים מיוחדים בעקבות המצב (בעולם)
האש מתקרבת לבתים, וכוחות הכיבוי עדיין לא הצליחו להשתלט על האש הגדולה שממשיכה להבעיר את מחוז ז'ירונד בצרפת | האש קרובה מרחק של קילומטרים בודדים מהעיר הגדולה בורדו, והחשש הגדול שהיא תגיע לעיר | שר הפנים הצרפתי: "המצב ללא שליטה" (חדשות)
משטרת מחוז ש"י מכירה באירוע הצתה הקשה בחוות גלעד כאירוע שנסיבותיו "מעלות יסוד סביר להניח שהפגיעה נגרמה כתוצאה מפעולת איבה" | משמעות ההודעה כי התושבים יפוצו על הנזקים הכבדים ממס רכוש ויוכרו כנפגעי פעולות איבה (משטרה)
שריפה פרצה בסופרמרקט בקומת הכניסה של בניין מגורים בשכונת רמת אברהם בבית שמש | הדיירים הונחו להסתגר בבתיהם, שמונה בני אדם נפגעו באורח קל משאיפת עשן | לאחר כיבוי האש עדכנו בכבאות והצלה כי מבדיקה ראשונית עולה שהעסק פעל ללא אישור (חרדים, בארץ)