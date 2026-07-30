מתכננים לצאת היום לטיול בחוץ? שימו לב: הרשויות פרסמו עדכון לקראת גל חום קיצוני הצפוי לשרור ברוב אזורי הארץ בימים חמישי עד ראשון | בשל התנאים הקיצוניים קיימת סכנת התייבשויות, מכות חום ושרפות, וייתכן שייסגרו מסלולי טיול ברחבי הארץ | בנוסף, מחשש לשריפות, חל איסור מוחלט להדליק אש בשמורות טבע וגנים לאומיים למעט במקומות המאושרים לכך (בין הזמנים)
השריפה הקשה בצהרי השבת שהותירה הרס עצום ביישוב חוות גלעד • 24 בתים נפגעו (13 מתוכם נשרפו כליל), לצד מחסן העצים הענק שנשרף כליל בנזק של כ-10 מיליון שקלים וביתה של יעל שבח אלמנת הרב רזיאל שבח הי"ד • הבוקר נעצרו שני חשודים בהצתה • ארי קופרשטוק ירד לשטח, ומגיש גלריה ענקית ומזעזעת (חדשות)
אלמנת הרב רזיאל שבח הי"ד חוותה חורבן אישי נוסף: ביתה בחוות גלעד נשרף כליל בשריפת הענק שפרצה בשבת ביישוב | "אין לי מה לומר ואין לי בית", כתבה בפוסט אישי זמן קצר לאחר צאת השבת: "תודה לכולם על הדאגה" (בארץ)
שריפת ענק משתוללת ביו"ש הובילה להרס כבד של 13 בתים ומבנים בחוות גלעד ולפינוי תושבי היישוב. עשרות צוותי כיבוי, מטוסים וכוחות צה"ל ומשטרה פועלים להשגת שליטה, בזמן שצוות חקירה מיוחד של כלל גופי הביטחון בודק חשד כבד להצתה מכוונת. במקביל, הושגה שליטה בשורת שריפות שפרצו גם במחוז צפון (בארץ)
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