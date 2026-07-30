כיכר השבת

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כל הפרטים

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גלריה המשקפת את גודל האסון

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3

"מי שיכול להרשות לעצמו"

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8

בעיצומה של השבת

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4

דבר ראשון | התוכנית המלאה

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5

עשן כבד במעלה הבניין

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1

איבד את ההכרה

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מצב אסון הוכרז במדינה

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כיכר השבת
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