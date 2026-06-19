האם אימון כושר באמת יהפוך אתכם לרזים? |מדוע אברכים במודיעין עילית התאמנו במשך שנים ב"חדרי כושר סודיים" בחצרות מוסתרות? | איך הרמת משקולות בגיל 30 מונעת פציעות קטלניות בגיל 70? | המכשיר היקר שיהודי כמעט קנה בחנות, רגע לפני ששיחת טלפון דרמטית מהרופא | ולמה תרבות יוון זה לשבת על הספה ולאכול פופקורן? (תהיה בריא)
הרוגים בתאונות דרכים קשות ברחבי הארץ | חשד לתקיפה חמורה בלב בית כנסת במודיעין עילית | הסרטון המשובח של הרב אלי סטפנסקי לעידוד לימוד הדף היומי | המהפך הקיצוני במזג האוויר בערב ל"ג בעומר | וגם: מה הסוד מאחורי אימון הזרועות של נתניהו? (דבר ראשון)
מחקר חדש מאוניברסיטת פנסילבניה חושף קשר הידראולי מפתיע בין שרירי הבטן למוח: תנועות זעירות הנוצרות בפעילות יומיומית דוחפות נוזל מוחי ומסייעות בניקוי פסולת עצבית - תהליך שעשוי להיות קריטי במניעת מחלות ניווניות כמו אלצהיימר (בריאות)
אין לכם זמן ללכת לחדר כושר? קר בחוץ? חם בחוץ? הילדים בבית? למדריך הכושר שלנו יש פתרון שלא משאיר לכם מקום לתירוצים. אימון "טבטה" קצר, עצים ומדויק שיזרים לכם את הדם, יחזק את המוח וישאיר אתכם עם אנרגיות לכל היום. כך תעשו זאת נכון.
מעקב אחרי תהליך ירידה במשקל של אלפי משתתפים במחקר הניב מסקנות מדהימות | למה דיאטה עלולה לגרום להחלשות העצמות והדרך היחידה לחזק אותם | האם מומלץ לנשים וילדים להרים משקולות? | ראיון מקיף עם רועי יעבץ, תזונאי קליני פיזיולוג מאמץ ודוקטורנט ספורט (תהיה בריא)
למה אנחנו נשברים אחרי שבועיים בחדר הכושר, ואיך הופכים את הבריאות לדרך חיים? | למה אנשים לא הולכים לחדר כושר גם כשהרופא אומר להם שעוד כמה שנים הם ימותו | על מטרות ראליות ואיך תגיעו לקוביות בבטן | הפסיכותרפיסט אלון סגל בוודיאקאסט מרתקת על הקשר בין גוף לנפש | 'תהיה בריא' פרק 6
הוא היה בחור ישיבה ירושלמי שהתנשף בעליות של רמות, עד שקיבל החלטה גורלית |הקושי, המסע והטעויות עליהם שילם מחיר בריאותי | הסוכריות על מקל שאכל שהצילו את המצב | כיום, הוא מדריך כושר שמנגיש את עולם הבריאות | למה חרדי ממוצע אוכל מעל 20,000 קלוריות בסופ"ש והאם האימון יגרום לכם לרדת במשקל (לא ולא) | תהיה בריא
"מפלצת השרירים" ששרפה את הרשת: מי הוא המאבטח בעל הממדים הבלתי אנושיים של "נסיך הבריונים" המצרי, סברי נח'נוח'? | הפושע המורשע שהפך לבעל אימפריית אבטחה מעוררת חשש מפני הקמת "קבוצת וואגנר" בלב מצרים (העולם הערבי)
האם הייתם לוחצים על כפתור שהופך אתכם לרזים ברגע? • מדריך הכושר משה מנס מארח את יוסי עבדו לשיחה חושפנית על האשליה של הרזיה מהירה, תופעות הלוואי שמשביתות את החיים והטעות הגדולה של המרזים: "אתה יורד בשריר, לא בשומן" • צפו בראיון
הוא מזהיר מפני רזים שמנים, מסביר למה הקפה ההפוך שלכם שווה לארוחה שלמה וחושף את ארבעת עמודי התווך של הבריאות שכל אחד חייב להכיר • וידאו-קאס חדש של משה מנס עם כל המומחים המובילים בתחומי התזונה הכושר גוף ונפש • והפרק הראשון עם עדי מגד, תזונאי קליני ומומחה ל'קיטו', שבריאיון מקיף מסביר: הזדקנות היא למעשה איבוד מסת שריר – אפשר לעצור את זה | צפו/האזינו (דבר ראשון)
מחקר עדכני שפורסם ב־European Geriatric Medicine מצביע על קשר הדוק בין שינויים בהתפלגות המים בגוף לבין ירידה במסת השריר בקרב חולים בסרקופניה – תופעה שכיחה בגיל המבוגר. החוקרים מציעים גישה חדשנית למעקב וטיפול מונע דרך מדידה לא פולשנית של התנגדות חשמלית בגוף.
חוקרים מאוניברסיטת פלורידה אטלנטיק גילו כי חלבון המשתחרר מהשרירים בזמן פעילות גופנית (Cathepsin B) מצליח למנוע אובדן זיכרון ולשמר את תפקוד המוח | בניגוד לטיפולים הקיימים המתמקדים במוח עצמו, הטיפול החדש מתבסס על חיזוק השריר - ומציע תקווה לגישה לא פולשנית וזולה שנמצאת בהישג יד עבור מיליוני מטופלים | מה עומד מאחורי הגילוי, ואיך תאי השריר הפכו לחזית המאבק בדמנציה? (בריאות)
יותר ממחצית האנשים שעושים דיאטה מעלים את כל המשקל בחזרה תוך שנתיים |למה זה ככה ואיך אפשר לנצח את הסטטיסטיקה | הדרך לשרוף קלוריות גם כאשר אתם ישנים | מה עושים עם אכילה רגשית והכלי העוצמתי לשיפור הבריאות (בריאות)
תזונה לתמיכה בבניית שריר: שילוב של חלבון איכותי, פחמימות מורכבות ושומנים בריאים, יחד עם תזמון נכון של הארוחות, יכול להאיץ את תהליך התאוששות השרירים, לשפר את ביצועי האימון ולהביא לתוצאות טובות יותר בטווח הארוך (בריאות)
רוצים לעלות או לרדת במשקל? לחזק את המערכת החיסונית? לטפל בחוסרים ובעיות? מה באמת יעיל לכך ומהם המוצרים המסוכנים וגם, הגלולה שתשפר ביצועים בחדר כושר ומה שלא מספרים לכן על זריקות ההרזיה הפופולריות? | מסע בעולם של תוספי תזונה (בריאות)