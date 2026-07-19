שריפת ענק כילתה בשבת 13 בתים ועסקים ביישוב חוות גלעד בשומרון | בין הנפגעים הקשים: מחסן העצים המצליח "צמרת" של האחים יהודה ויהוידע כהן, שנשרף כליל בנזק של כ-10 מיליון שקל, בגלל שמדובר ב'התיישבות צעירה' – העסק לא היה מבוטח; בראיון כואב אך מלא אמונה הם משחזרים את רגעי האימה וטוענים: "זה לא בדל סיגריה – זה טרור הצתות יומיומי" | צפו בריאיון (חדשות)
אירוע חריג בוועידת האקלים של האו״ם בברזיל: השריפה שפרצה באולם הדיונים אילצה פינוי מיידי, כשהמשתתפים נאלצו לברוח תוך עשן וסירנות | האירוע הוסיף עוד מכשול לשבריריות הוועידה שהסתיימה ללא הישגים של ממש (חדשות בעולם)