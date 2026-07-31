במשך שנים לימדו אותנו שעדיף לא לעשות רעש, לא להתעמת ולא “להיות קשים”. אבל הפסיכולוגית הארגונית סוניטה סאה טוענת שהשתיקה אינה תמיד בחירה בטוחה | לפעמים היא גובה מאיתנו מחיר נפשי, חברתי ומוסרי כבד - ודווקא התנגדות שקטה, מדויקת ועקרונית יכולה להיות הדרך לחזור לעצמנו (פסיכולוגיה)
עוד מקרה מזעזע, עוד תיק נחשף, עוד פרשית מחליאה, מה יהיה תגידו? * מסתבר כי ההצפה חסרת התקדים של כל אותן פרשיות נוסכת אומץ בקרבנות התקיפה ללכת ולהסגיר את התוקף. מקרי התעללות שנמשכו שנים לא עלינו אך הוסתרו וטויחו עד עכשיו, צצים ועולים בתדירות מדאיגה, וההלם והזעזוע הראשוניים מפנים אט אט את מקומם למין סלידה מתונה (חדשות)
אגרסיביות פאסיבית היא אמצעי ענישה, דפוס התנהגות אלים ומסוכן שיכול להתבטא בכל מערכת יחסים. הורים משתמשים בדפוס זה כדרך ענישה כלפי ילדים, בני ובנות זוג משתמשים בו כדי להעניש אחד את השני. מה גורם לאנשים לנהוג כך? ואיך מתמודדים עם תופעת השתיקה המתקתקת? (בבית)
אגרסיביות פאסיבית היא אמצעי ענישה, דפוס התנהגות אלים ומסוכן שיכול להתבטא בכל מערכת יחסים. הורים משתמשים בדפוס זה כדרך ענישה כלפי ילדים, בני ובנות זוג משתמשים בו כדי להעניש אחד את השני. מה גורם לאנשים לנהוג כך? ואיך מתמודדים עם תופעת השתיקה המתקתקת?