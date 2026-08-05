"רציתי לעזור לאחי ולא יכולתי להיכנס, היה רק עשן וחום" | עדויות קורעות לב של ניצולים ובני משפחה ממתחם התופת בבנגקוק, שם התרחשה הלילה שריפה קטלנית שגבתה את חייהם של 27 בני אדם | סיפוריהם הכואבים של הצעירים שנספו במלכודת המוות (חדשות)
הוא יועץ משכנתאות מצליח, אבל לפני הכל הוא אדם שחי אמונה והשגחה פרטית 24/7. מקיבוץ של 'השומר הצעיר', דרך מועדונים אפלים בתל אביב, פקחים שנותנים קנסות, ועד ההתמודדות האישית עם 11 שנות ציפייה לילדים – ריאיון חשוף על חיים בלי הנדסת תודעה, מה קרה כשהוא פגש כתב של ערוץ 12, ולמה כולנו צריכים לחבק את השומר בבנק הצצה לנפשו של אדם שרואה בכל פגישה אקראית שליחות אלוקית אחת גדולה, פיני עזרא האיש והחיוך בריאיון מלא אמונה לאלי גוטהלף (כיכר FM)
כלי תקשורת בתאילנד דיווחו היום כי בפשיטה של כוחות הביטחון באי קופנגן, אותרו עשרות ילדים, בהם 89 ישראלים, בגן שהופעל באופן לא-חוקי על-ידי איראנים ותאילנדים | במקום אותרו עשרות ילדים בגילי שנתיים עד 12 - פי חמישה מהמספר המותר ברישיון (בעולם)