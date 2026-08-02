תביעה ייצוגית הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד רשת רמי לוי שיווק השקמה וחברת ר.ס חברה לייבוא וייצור מזון, בטענה כי שיווקו מוצרים של המותג הפרטי במשקל נמוך מזה שהוצהר על גבי האריזה. לטענת התובעת, בדיקות עצמאיות ובדיקות של מכון התקנים העלו פערים בין המשקל המוצהר למשקל בפועל (משפט)
עורכת הדין סיון סופר הגישה תביעה נגד שופרסל וחברת הביטוח כלל, בטענה כי קופאית לעגה לנכותה, חיקתה את צליעתה לעיני לקוחות וקיללה אותה במהלך קנייה בסניף "יש חסד" בבארות יצחק. ברשת, כך נטען, קיים תיעוד ממצלמות האבטחה של האירוע (משפט)
בעלת עסקים גילתה להפתעתה הודעת חוב ישנה וטענה לעיקול שהוטל שלא כדין על חשבונה בגין נכס בלוד שבו לא דרכה יותר מ-15 שנה. מנגד, בעירייה הודפים את הטענות וטוענים: לא היה עיקול מעולם, מדובר בדרישה לחוב ישן שבוטלה (משפט)
ירון צנגאוקר, אבא של שורד השבי מתן צנגאוקר, נגד משרד הביטחון. בתביעה על סך חצי מיליון שקלים שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב, טוען האב כי הוחזק מסוגר במשך שעות וכי נמנע ממנו המפגש המיוחל עם בנו בהשפלה עמוקה: "התנהלות זו הובילה לאובדן הזדמנות משפחתית חד-פעמית"
בית המשפט פסק כי הפעיל אלירן דהן, שלא הגיש כתב הגנה, ישלם לזיו את מלוא סכום התביעה בסך 160 אלף ש"ח, לצד 20 אלף ש"ח הוצאות משפט. חובותיו של דהן, שנתבע בעבר גם על ידי העיתונאי גיא פלג, כבר חוצים את רף ה-600 אלף ש"ח (משפט)
הקלה לעשרות העובדים שנשארו ללא מענה: בית המשפט נעתר לבקשתם של כ-75 מעובדי רשת "קו עיתונות" והורה על פירוק החברות | בעקבות ההחלטה, הוגשו תביעות לביטוח הלאומי לצורך תשלום שכרם שלא שולם מאז פטירתו של הבעלים (משפט)
פסק דין דרמטי נגד רשת המסעדות המובילה: שופט בית משפט השלום בפתח תקווה הטיל פצצה משפטית לאחר שעובד בכיר נפגע במהלך עבודה חריגה. המסעדה תשלם פיצוי עתק לאחר שבית המשפט קבע: חובת הבטיחות הופרה ברגל גסה (משפט)