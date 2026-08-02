כיכר השבת

עוד כתבות על תביעה:

איבד שליטה

||
6

התחכמות שעלתה ביוקר

|

זכות הציבור לדעת

|

על סך 2.5 מיליון שקלים

|

חיקתה את צליעתה לעיני לקוחות

||
1

נפגע דירוג האשראי

|

||
5
||
10

עשרות עובדים נותרו ללא שכר

||
2

מחדל בטיחות כבד

|

אחרי הטלת הסנקציות הכספיות

||
6

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר