פריצת דרך מפתיעה בעולם הפיזיקה: מודל בינה מלאכותית סייע לחוקרים לפתור בעיה מתמטית שהעסיקה מדענים במשך יותר מעשור - וגילה כי מאחורי התעלומה לא הסתתרה תיאוריה מורכבת, אלא אמת פשוטה שהייתה גלויה אך בלתי נראית (טכנולוגיה)
מטיילת החובבת פטריות מזנים שונים ומתעדת אותם בטיוליה מצאה מין ייחודי בעל בסיס כחול-ירקרק בשמורת טבע בדרום אנגליה | בדיקות DNA אישרו התאמה של 99% למין שנמצא בעבר רק בספרד - תגלית שלימדה על חשיבותם של בתי גידול טבעיים נדירים (בעולם)
זהו אחד היצורים המסתוריים ביותר על פני כדור הארץ: מדוזת ענק בעלת "זרועות מוות" באורך 10 מטרים, שנצפתה רק כ-120 פעמים בהיסטוריה, נלכדה בעדשת המצלמה בתיעוד נדיר ומרהיב |המדענים נותרו המומים: "התרגשות מהולה בחוסר אמון" (חדשות בעולם)
חפירות חדשות באולפונטיס חושפות ממצאים נדירים מימי הקיסרות הרומית - ובהם ציורי קיר צבעוניים, חדרים נסתרים ואולם פאר ששימש כנראה את פופאאה סבינה, אשתו השנייה של נירון | הגילויים מציגים הצצה חדשה לעולמם של בני האצולה ברומא העתיקה, ולמיומנותם הווירטואוזית של אומני התקופה (בעולם)
מחקר חדש חושף לראשונה כי זכרים של כרישי רוחות מפתחים שיניים אמיתיות על איבר במצח – תגלית פורצת דרך שמאתגרת את ההבנה המדעית על היווצרות איברים בבעלי חוליות, ומעוררת תקווה לפריצות דרך ברפואת שיניים והתחדשות רקמות (בעולם)
ב-1 בספטמבר 1985, צוות אמריקאי-צרפתי בראשות ד"ר רוברט באלארד גילה את שרידי הטיטאניק בקרקעית האוקיינוס, אך כעת מתברר שבאלארד פעל במקביל במשימת מודיעין סודית של הצי האמריקאי | בזכות טכנולוגיה חדשנית ותחבולה מתוחכמת, נסללה דרך לעידן חדש בחקר הים וחשפה סודות בני עשרות שנים (בעולם)