זה לא סוד: אוויר מזוהם הוא סכנה לבריאות. הוא גורם מידי שנה לתמותה של כ-3.5 מיליון איש ברחבי העולם ולהתפתחות מחלות שונות. ב-2019 הוגדר ע״י ה-OECD כאיום הסביבתי הגדול ביותר על בריאות הציבור. מה שאנחנו פחות יודעים, הוא שגם לאוויר שאנחנו נושמים בבית שלנו, הסביבה המוגנת, יש תפקיד מרכזי בבריאות שלנו.
אז מה אנחנו עושים ויכולים לעשות כדי לשמור על עצמנו? (צרכנות, מקודם)
בחורף, המזגן הוא כנראה אמצעי החימום המהיר, היעיל והבטיחותי ביותר לבית, במיוחד כשמשווים אותו לאמצעי חימום אחרים כמו רדיאטור, תנור חשמל, גז או נפט. למרות זאת, יש תחושה שהמזגן מייבש את האוויר בחימום. מזגני תדיראן אלפא אינוורטר מונעים את תחושת היובש הזאת הודות לטכנולוגיית האינוורטר המתקדמת (צרכנות, שיווקי)