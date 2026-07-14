ארה"ב הקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מנתב"ג בשל ההסלמה מול איראן ולראשונה ישראל לא נתנה למטוסים לנחות בנתב"ג • רשות שדות התעופה מזהירה: עשרות אלפי כרטיסי טיסה עלולים להתבטל | משחקי כוחות בשיא עונת הקיץ (תעופה)
תוכנית RG-XX החדשה של חיל החלל האמריקני תאפשר לוויינים להתמלא שוב בדלק – גם בגובה של 36 אלף ק"מ מעל כדור הארץ. המטרה: חיי שירות ארוכים, חופש תמרון כמעט אינסופי – ויתרון מודיעיני ברור (בעולם, טכנולוגיה)
גלו כיצד שילוב חכם של תחזוקה מונעת, טכניקות נהיגה מתקדמות, ותכנון נסיעות נבון יכול להוביל לחיסכון של אלפי שקלים בשנה בהוצאות דלק | ממערכות Start-Stop ועד לחץ אוויר בצמיגים, ממיזוג אוויר נכון ועד לאפליקציות ניווט – כל מה שצריך לדעת כדי להפוך לנהג חסכוני יותר, ולהפחית משמעותית את הוצאות הדלק החודשיות שלכם (רכב)
הלילה יופחת מחיר הדלק ב-22 אגורות, והוא יעמוד על על 7.43 שקלים לליטר. עמלת תדלוק "שירות מלא" תעמוד על 16 אגורות לליטר, הוזלה של 5 אג'. כזכור, עד עתה עמד מחירה של חבית נפט הוא 91.48 דולרים, ירידה של 5 אחוזים לעומת מחירה של חבית בחודש אוקטובר בשנה שעברה, אז מחירה של חבית עמד 110 דולרים