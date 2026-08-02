אם גם אתם עדיין מצפים לבנות בית נאמן בישראל, יוסי עבדו מביא לכם סגולה עוצמתית, סודית לחלוטין ולא מפורסמת להסרת עיכובים ומכשולים בדרך אל החופה, מתוך ספרו של זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זצוק"ל | כל השלבים המדויקים, שלב אחר שלב (זוגיות)
מתוך מקום אישי וחשוף, הזמר והיוצר שעיה לקסיר משחרר יצירה נשמתית ועוצמתית המבוססת על יסוד האמונה היהודי דרך כל הדורות: "לא אירא רע כי אתה עמדי". "המסר של השיר גדול בהרבה מכפי שאוכל לתאר במילים", הוא משתף
מור אוסטרובסקי- מהיכל התרבות רמות על לו"ז הקיץ הצפוף ומה זאת תרבות. מיכל זכות- אוצרת התערוכה "חכמת לב", מי הן הנשים המנהיגות של לפני 100 שנה ואיך היא הגיעה אליהן. נחמה- מתלוננת ומכינה עוגיות שוקולד צ'יפס שיבולת שועל. ופרשת השבוע, מוזיקה נשית ווקאלית ועוד... בעריכת והגשת אסתי גרינברג.
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, תנ"ך בלילה: לימוד עם מפרשים או עם הילדים, מה יעשה מי שעלול לשבת בטל, והאם מותר לקרוא תהלים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
והשבוע ב'מדברות בככר" לערב שבת פרשת אמור: מירב שקד- אמנית רב תחומית על המיזם המרגש והמאד לא שגרתי שלה רוקמותהילים | פייגי גולדמן- מפיקה ארועים לנשים בטבע, והפעם- הילולת רבי שמעון מסביב למדורה | מי תתן מתכון הפעם?- חלות שאי אפשר לפשל איתן! ופרשת השבוע, מוזיקה נשית ווקאלית ועוד... בעריכת והגשת אסתי גרינברג
בחסידות סאטמר פרסמו בימים האחרונים מודעה חריגה בשם האדמו"ר המורה לשנות את סדר התהילים היומי הנאמר לאחר התפילה • הסיבה, למנוע מצב שבו ייאמרו מזמורי ה'הלל' ביום העצמאות • "יום הקמת המדינה הטמאה בארצנו הקדושה"- כלשונם • ומה כן יאמרו? כל הפרטים כאן ב'כיכר' (חסידים)
הלילה הגדול של שביעי של פסח - הלילה שבו נבקע הים, מגיע עם שאלות שמעסיקות את רובנו: מתי בדיוק קוראים את שירת הים? ומה הטעות הקריטית שרבים עושים עם החמץ במוצאי החג? | משדר "בחצות הלילה" בהגשת יוסי עבדו ריכז עבורכם את כל התשובות, עם פאנל רבנים ומקובלים, שמפרטים את כל ההלכות והסגולות שלא שמעתם - ולא תרצו לפספס • צפו (פסח בכיכר)
כל שנה ושנה נקרע היום לכל אחד במה שהוא צריך, ה"בית אברהם" היה מצווה לבחורים מעוכבי זיווג או אנשים שהיה להם קשיים גדולים בפרנסה - ציווה עליהם לגמור את כל התהילים בשביעי של פסח | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, אזעקות בלילה: האם ברכה על האוכל מצריכה נטילת ידיים, ומה יעשה מי שרוצה לקרוא תהילים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
במוזיקה החרדית פסוקים ומאמרי חז"ל הופכים למקור לעולם שלם של לחנים, המביעים רגשות משלהם - ומושרים במגוון מצבים רחב, בהתאמה לסגנון האירוע | אלו הם הקטעים שהפכו לעמודי התווך של הז'אנר – והסיפור המוזיקלי שמאחוריהם (חרדים)
התרגשות שיא בחצה"ק גור, לאחר שבועות של היעדרות, האדמו"ר מגור הופיע לראשונה לתפילת מנחה בבית מדרשו הגדול בירושלים | בתוך כך, האדמו"ר חזר לקבל קהל חסידיו לקוויטלעך לקראת הימים הנוראים | צפו בתיעוד (חסידים)
מה יכול להיות מסוכן בתכנים של דף בשם 'התהילים היומי' או 'כוח האמונה' | מי עומד מאחורי קבוצת הפייסבוק התמימה 'אימהות מבשלות יחד' | האינטרס המסוכן של יוצרי הפוסטים הוויראלים ששברו את הרשת | המניפולציות בהם הם מנסים להפיל תמימים (רשת)
הבחור החרדי שהקים מיזם טלפוני ומקבל כל חודש מאות תגובות על התחבורה הציבורית | התשדיר שגרם לחסיד ויז'ניץ לפתוח בית מוזיקה | הצונאמי שלא היה ומה עושים ברעידת אדמה | מאות פוסטים וסרטונים מובילים אל קבוצה אחת מפוקפקת, בדקנו ומצאנו מה המטרה | וגם: תיעוד מהילולת האר"י הקדוש | צפו (דבר ראשון)