תהלוכה חגיגית וקבלת פנים נערכו אמש בביתר עילית לכבודם של האברך יעקב מוצרי והבחור יונתן ניצוצי עם שחרורם מהכלא הצבאי. רבני העיר וראש העיר נשאו דברים במעמד וחיזקו את ידי העצורים ואת עולם התורה | מעמד מרומם בצומת מעזריטש-מהרי"ץ | צפו בתיעוד (חרדים)
תום חקירה מאומצת של משטרת באר שבע, הגישה היום יחידת התביעות כתב אישום חמור נגד תושב ערערה בנגב (32), שדהר עם רכבו כשהוא שיכור לתוך תהלוכת ל"ג בעומר בעיר. הנהג, שבגופו נמצא ריכוז אלכוהול כפול מהמותר, פגע בהולכי רגל ונמלט - עד שנעצר בתום מרדף דרמטי. המשטרה מבקשת לעצרו עד תום ההליכים | צפו בתיעוד מרגעי המעצר (בארץ)
המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו של תושב ערערה בנגב (32), החשוד בדריסת משתתפי תהלוכת חב"ד בבאר שבע אמש. מחקירת האירוע עולה כי החשוד נהג בשכרות, פגע בצועדים וניסה להימלט מהמקום עד שנעצר על ידי השוטרים (בארץ)
רכב פגע בצועדים בתהלוכת חב"ד בבאר שבע. שלושה פצועים, בהם ילדה בת 4, פונו במצב קל לבית החולים סורוקה. המשטרה עצרה חשוד, תושב הנגב, ומחקירה ראשונית עולה חשד כי נהג תחת השפעת אלכוהול וכי מדובר בתאונה ולא בפעילות טרור (בארץ)
אלפים צעדו הערב (ראשון) בתהלוכה ברחובות בני ברק בשיכון סאטמר, לרגל שחרור עריקים ממעצר, כחלק מהתהלוכה התקיימו גם ריקודים המוניים | במקביל, גם במודיעין עילית נערכה תהלוכת ענק לכבוד הבחור בנימין קרייף ששוחרר ממעצר | קרייף מישיבת דרכי חיים, שוחרר מהכלא הצבאי לאחר כשלושה חודשי מאסר ומעל 50 יום בבידוד | התהלוכות לוו בריקודים ובהמון חוגג, כאשר 'חתני האירוע' נישאו על הכתפיים וקיבלו ליווי ברכבי פאר | תיעוד ענק (חרדים)
שמחה אדירה ברחובות ירושלים על שחרורו של האסיר ר' אליעזר קופמן, שנעצר בהפגנות ביהוד, והוסגר לאחר שנודע כי הוא עריק, ושהה בכלא 10 לאחר 138 יום | בתהלוכת קבלת הפנים נצפו עשרות ילדים עם דגלים ותלבושת תואמות | צפו בתיעודים המרהיבים (חרדים)
מאות חסידי דושינסקיא השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה שנערך לזכרו של האדמו"ר המהרי"ם דושינסקיא, ולרגל יובל שנים ליסוד הקהילה בבני ברק • אחרי שהאדמו"ר ערך את כתיבת האותיות יצאו כולם לתהלוכה חגיגית ברחובות בני ברק, לעבר היכל בית המדרש, שם נמשכו הריקודים לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה • תיעוד (חסידים)