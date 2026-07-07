לראשונה בהיסטוריה, תוכנה מתקדמת חדשה בישיבת חברון ניהלה בהצלחה את שיבוץ למעלה מ־2,700 מתפללים, סידרה מעל 600 ספסלים ופתרה לחלוטין את צפיפות המעברים באמצעות דבק ייעודי, ובכך חסכה שבועות ארוכים של עבודה מפרכת לקראת הימים הנוראים (חרדים)
פרויקט החדשני, בשם "Meschers", שנחשף בכנס SIGGRAPH 2025, מאפשר לאמנים ולמדענים לעצב ולחשב גאומטריות שמאתגרות את חוקי הפיזיקה - ופותח דלת להבנות חדשות בתחום התפיסה החזותית ועיבוד תמונה ממוחשב (טכנולוגיה)
אם נהנתם ממכשיר אייפון חדש וכשהגיעה שעת ההשקה של מכשיר חדש יותר גיליתם לאט לאט שמשהו עובר על המכשיר "הישן" שלכם, אתם לא מדמיינים, וזה לא בגלל שהוא מקנא. לאפל יש סיבות למה לעשות לכם את זה (חדשות הטכנולוגיה/דיגיטל)
חוקר אבטחה שרכש מחשב נייד מתוצרתה של ענקית המחשוב הסינית - לנובו, נדהם לגלות כי המחשב החדש כולל תוכנת פרסום מתוצרת חברה ישראלית שגורמת לפרצת אבטחה חמורה בפרוטוקול האינטרנט המאובטח - HTTPS המשמש לגלישה באתרי אינטרנט מאובטחים. לנובו: הפרצה מוגבלת והתוכנה הוסרה. כך תתגוננו (מחשבים)
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