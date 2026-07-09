למרות שהגמרא כותבת שקרי וכתיב זו הלכה למשה מסיני, למעשה נחלקו הפרשנים בביאור תופעה זו, ובכך נעסוק השבוע. קושי באפיון התופעה נעוץ בכך, שבתנ"ך ישנן הופעות שונות של קרי וכתיב (דוגמא נוספת, רק כתיב ללא קרי, או רק קרי ללא כתיב), שלעיתים משנים את משמעות הפסוק ולעיתים לא, דבר המקשה לתת הסבר אחיד לכולן (פרשת השבוע)
ספרו של הגאון רבי שמשון רפאל הירש אוצר בתוכו אוצר של טעמי המצוות ומשנה סדורה של הבנה מעמיקה בכל ציווי וציווי של הקב"ה כשהכל מחולק לשישה חלקים עיקריים | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
דובי הוניג, איש עסקים חרדי שמנהל מלחמת הסברה עבור מדינת ישראל, שוחח עם 'כיכר השבת' על המלחמה האישית שהוא מנהל עבור המדינה, ואולי - במקומה, על היחס החרדי בארה"ב למדינת ישראל, למלחמה ולחיילי צה"ל ועל אהבת ישראל שמכסה על כל פשעים | ראיון מרתק עם מנכ"ל הלשכה החרדית האורתודוקסית (מגזין כיכר)
הדמיות מהתורה והתלמוד, מפלים ונחשים חיים, מלאים בצבע ובחיות בין הדפנות הללו | הצטרפו לסיור מרתק בסוכה המפוארת בתוככי שכונת מאה שערים בירושלים שיש הטוענים כי היא המפוארת בעולם | וגם: ריאיון עם בעל הסוכה על המיזם הענק והמושקע שלו (מגזין חג)
כיצד ייתכן שבמשך הדורות נולדו מחלוקות אודות אופן קיומן של מצוות מסוימות? וכי לא יכלו בעלי המחלוקת לפנות אל חכמי וזקני הדור הקודם ולברר מהו המנהג? ומה נהגו כל עם ישראל עד הזמן בו נפסקה ההלכה כאחת השיטות? • שיעור בידע יהודי עם הרב אליהו שוויכה (יהדות)