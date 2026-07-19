חברת "טיבריוס אירוספייס" רשמה הישג היסטורי בניסוי פגז ה-"Sceptre", מצויד במנוע סילון ובינה מלאכותית. הפיתוח מאפשר ירי לטווח דמיוני של 150 ק"מ בדיוק כירורגי, תוך הפיכת תותחים סטנדרטיים למערכות תקיפה אסטרטגיות חסינות מפני שיבושי אויב ולוחמה אלקטרונית (תקיפה והגנה)
צבא סלובקיה החל במודרניזציה דרמטית עם קבלת הנגמ"ש הראשון מדגם CV9035 Mk IV • המערכת מצוידה בתותח 35 מ"מ וטכנולוגיית יירוט מתקדמת • חלק מפרויקט ענק של 152 רכבים שיחליפו את הציוד הסובייטי המיושן | המהפכה הטכנולוגית של נאט"ו (בעולם)
עם צוות של 3 לוחמים בלבד וקצב אש ששווה לגדוד שלם: צה"ל קלט השבוע את התותח המתקדם בעולם מתוצרת 'אלביט' • על פי דיווחי מערכת הביטחון והודעת המקור של חיל התותחנים, כך נראית "קפיצת המדרגה" של חיל התותחנים במאה ה-21 (צבא וביטחון)