לקראת הצום קיימנו בתוכנית 'דבר ראשון' שיחה עם הדיאטן הקליני ותזונאי הספורט גלעד דביר| מהטיפ הקריטי, דרך האמת מאחורי כדורי הפלא ועד לטעות הקשה בארוחה המפסקת | כל מה שאתם חייבים לדעת כדי לעבור את הצום בשלום (דבר ראשון)
ההיערכות הנכונה והמדורגת לצום מתחילה כבר משעות הבוקר בשתיית מים מרובה- למניעת סכנת התייבשות בימי הקיץ החמים | מנהלת תחום תזונה ב'צבר רפואה' מסבירה: מה הם כללי התזונה הנכונים לסעודה מפסקת מתונה, וכיצד ניתן לשמור על אכילה מבוקרת עם צאת התענית (בריאות, חרדים)
כולנו מחפשים את הדיאטה שתשבור את הרשת, את תרופת הפלא שתעלים את עודף המשקל, או את תוכנית האימונים שתעניק לנו קוביות בבטן בתוך חודשיים | הרשתות החברתיות מוצפות במידע, טרנדים, הפחדות והבטחות שווא. אך בשיחה כנה, מרתקת ונטולת פילטרים בין משה מנס לבין הדיאטן הקליני ברוך רוזנשטרק, מתגלה מציאות אחרת לחלוטין (תהיה בריא)
השבוע באולפן: התזונאי שעושה סדר במיתוסים וגרפולוג שחשף את סודותיו של המגיש בשידור חי | פינת פאנצ'ים ברוח ימי בין המצרים, ומדריך הישרדות ויראלי שכל מפגין פוטנציאלי חייב להכיר | וגם תיעוד מפתיע של עריק שמצליח לשבור קירות (דבר השבוע)
דיאטן קליני ותזונאי ספורט בראיון שיהפוך לכם את הראש | האינטרסים והמניפולציות של תעשיית המזון | למה אסור מראות בחדר כושר ולמה עדיף שלא תשקלו את עצמכם | איך זה שהאוכל חזק מהמוטיבציה שלנו ואיך אפשר לשבור את זה | 4 הטעויות שגורמות ל-90% מהאאנשים להיתקע (דבר ראשון)
כמה שוקל הציוד שחיילים סוחבים על הגב | למה בני הנוער של היום קורסים תחת המשא, ומהם חוקי הברזל שישאירו אתכם בכושר שיא בכל גיל | מייסד "קל בקרב" עושה סדר בהיררכיית הסיירות, מפרק את "שוק הבשר" של המיונים, ומסביר מדוע חטיבת "חשמונאים" משנה את חוקי המשחק (תהיה בריא)
האם אימון כושר באמת יהפוך אתכם לרזים? |מדוע אברכים במודיעין עילית התאמנו במשך שנים ב"חדרי כושר סודיים" בחצרות מוסתרות? | איך הרמת משקולות בגיל 30 מונעת פציעות קטלניות בגיל 70? | המכשיר היקר שיהודי כמעט קנה בחנות, רגע לפני ששיחת טלפון דרמטית מהרופא | ולמה תרבות יוון זה לשבת על הספה ולאכול פופקורן? (תהיה בריא)
מי מנסה להפחיד אתכם מפני פלפלים שקיקי תה ונייר טואלט והאם שמן קנולה באמת מזיק לבריאות? | הדיאטן ברוך רוזנשטרק עושה סדר מדעי בבלבול הגדול באולפן עם משה מנס | האמת על כולסטרול בביצים, הטירוף הכלכלי שמאחורי מוצרי החלבון המועשרים, ולמה "ניקוי רעלים" זו אשליה פסיכולוגית מסוכנת | המדריך השפוי לאורח חיים בריא לאורך זמן (תהיה בריא)
מדריך הכושר שמעון צובלי בריאיון מיוחד: למה לא לזרוק את הסוכר | הטעות הגדול של מי שרוצה לרדת במשקל | איך יוצרים הרגלים שמחזיקים לכל החיים | האם אפשר להתפרנס מהתחום | המדע מאחורי הכושר שכל אחד צריך להכיר (תהיה בריא - פרק 8)
חוקרים מאוניברסיטת ייל חושפים כי לחץ הורי הוא "הרגל השלישית" והקריטית במאבק בהשמנת ילדים. מחקר חדש שפורסם ב-Pediatrics מוכיח כי טכניקות להרגעת ההורים יעילות יותר מדיאטות קשוחות, ומצליחות לבלום את העלייה במשקל אצל ילדים צעירים לאורך זמן (בריאות)
בעוד הרשתות החברתיות דוחקות בנו "למקסם חלבון" והיצרנים מוסיפים אותו אפילו למים ולחטיפים, מומחי תזונה מזהירים: הציבור כבר צורך מספיק חלבון, והמרדף אחריו עלול לבוא על חשבון רכיבים חיוניים אחרים כמו סיבים תזונתיים | "חלבון הוא לא מעיין הנעורים המגיח מהרשתות החברתיות" (בריאות)
עליתם קילו או 10 במהלך החג ועכשיו אתם חייבים להוריד אותם, צפו בכתבה עם ההסבר המדעי על הגוף שלכם | מתי רוב האנשים מחליטים לעשות שינוי ואיך משמרים אותו | מאמן הכושר הפופולרי מסביר: למה אירובי זה לא מספיק, למה השריר שלכם לא יודע כמה משקל הרמתם, | וגם איך אימון אחד בשבוע הוא הפנסיה הכי טובה שתעשו לעצמכם (תהיה בריא)
מחקרים מראים: אנשים מאמינים חיים יותר | מה הקשר בין פלפול בגמרא לגמישות המוח, איך הליכה לבית הכנסת מחליפה מאמן פרטי, ולמה הסטרס הוא האויב הכי גדול של הפוריות והבריאות שלכם? המדריך לחיים ארוכים וטובים באמת (תהיה בריא)
איך מסבירים את העובדה שגדולי ישראל מגיעים לגיל מאה בצלילות מדהימה ללא חדר כושר? | למה לימוד גמרא הוא ה"אנטי-אייג'ינג" הטוב ביותר למוח, ואיך החרדים מנצחת את הגנטיקה? | פרופסור יובל חלד, מומחה עולמי לפיזיולוגיה, בראיון מרתק למשה מנס בתוכנית 'תהיה בריא', חושף את הנוסחה לחיים איכותיים: "אנחנו יכולים להדליק ולכבות גנים של מחלות"
מחקר בינלאומי חדש חושף כי התחממות האוקיינוסים גורמת לדגים לגדול מהר יותר אך להבשיל מוקדם יותר - ולסיים את חייהם בגודל קטן משמעותית | אמנם מדובר בהתאמה למציאות שמגבירה את סיכויי ההישרדות של המינים, אך היא צפויה לחולל נזק אדיר לדייגים ולכלכלה העולמית, ולשנות את מארג החיים בימים ובנהרות (בעולם)
מעקב אחרי תהליך ירידה במשקל של אלפי משתתפים במחקר הניב מסקנות מדהימות | למה דיאטה עלולה לגרום להחלשות העצמות והדרך היחידה לחזק אותם | האם מומלץ לנשים וילדים להרים משקולות? | ראיון מקיף עם רועי יעבץ, תזונאי קליני פיזיולוג מאמץ ודוקטורנט ספורט (תהיה בריא)
חוקרים, פיזיולוגים ודיאטנים קליניים בדקו אלפי אנשים ומצאו את הדרך הטובה ביותר לרדת במשקל - הם הגיעו לתוכנית בשביל לגלות לנו את המסקנה | שימי אילוזיני חושף - איך הוא עושה את זה | יוסי עבדו עם טיפים מעשיים להתמודדות עם פחד | צפו בתוכנית המלאה לשבוע טוב (דבר השבוע)
מחקר רחב היקף שפורסם ב־Nature Medicine מצא כי נטילת מולטי־ויטמין מדי יום במשך שנתיים האטה את ההזדקנות הביולוגית בכארבעה חודשים לעומת קבוצת הביקורת | החוקרים מזהירים: ההשפעה קטנה, אך עשויה לרמוז על פוטנציאל ממשי לתזונה משלימה בעידוד אריכות ימים (בריאות)
במסגרת התוכנית 'תהיה בריא' אירח משה מנס את המומחה לפיזיולוגיה פרופסור יובל חלד לשיחה על הבריאות שלנו: מהמזון האולטרה-מעובד שגורם למחלות, דרך חשיבות מסת השריר לעצמאות בגיל מבוגר ועד המיתוס על השלמת שעות שינה בשבת (תהיה בריא)
בשיחה מרתקת בתוכנית 'תהיה בריא עם משה מנס', מזהיר הדיאטן הקליני ד"ר צחי כנען מפני "קפסולות הפלא" שמבטיחות ניסים, מסביר למה תזונה דומה ללימוד תורה, ומעניק טיפ פשוט שישנה את הרגלי האכילה של הילדים שלכם (דבר ראשון)