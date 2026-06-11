תחקיר: החרדים ביו"ש נשארו מחוץ לתקציבים | תיעוד חדש ממסע הבריחה של החשוד ברצח בבני ברק | מהומות בצפון אירלנד סביב סוגיית ההגירה | מחאת הפלג הירושלמי משתקת את גוש דן | חרם ישיבות ההסדר על השריון מתרחב | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
חוק המעונות אושר בוועדה ויעלה למליאה | עימות סוער: חברי ש"ס נגד היועמ"שית | ינון אזולאי תקף בחריפות את המשנה ליועמ"שית | מחבל חוסל לאחר שחצה את גבול לבנון | צה"ל מרחיב את התקיפות באזור צור | דוח המבקר חושף מחדלים בטיפול במחבלים | וכמו תמיד אחרי התחזית - התיעוד הקיצוני היומי | (צפו היום בכיכר)
רוה"מ המריא לפגישה בוושינגטון | מפקד צבא איראן מצהיר: "נמצאים במוכנות מלאה" | אריה דרעי החל בתענית דיבור במשך שבוע שלם | יום מחאות נוסף של החברה הערבית | אחות בביה"ח נעצרה בחשד להתעללות בילד | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
ארבעה מחבלים בהם בנו של מייסד החמאס חוסלו | לפיד מאשים את נתניהו בזיוף פרוטוקולים | קבוצות קיצוניים תקפו את רכבו של האדמו"ר מקרלין | לראשונה; ח"כ מצטרפת למחאות צו 9 | למעלה מ-20 מחבלים נעצרו במהלך הלילה באיו"ש | נשיא המדינה ביקר בסידני - והמחאות עלו | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | צפו (היום בכיכר)
שלוש שנות מאסר לחסיד המואשם בריגול למען איראן | כתב אישום חמור נגד בצלאל זיני | תינוק בן 4 חודשים פונה מהמעון במצב אנוש לבית החולים | רוה"מ הגיע לוועדת חוץ וביטחון - והטונים עלו | במהלך נסיעה - רכבת ירדה מהפסים | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
במהלך המחאה - צעיר חרדי נדרס | תיעוד מחריד - מפגינים דוחפים אדם מתחת לגלגלי רכב | בנו של ח"כ אזולאי הותקף באלימות | מעצרן של המטפלות מירושלים הוארך | שר הביטחון "ישראל במוכנות מלאה" |הנשיא טראמפ פרסם; תמונות ערוכות של גרינדלנד וקנדה בצבעי ארה"ב | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
נתניהו; "ישראל ואיראן יכולות לחזור להיות שותפות" | עכשיו זה חוקי - הפרקליט הצבאי יהיה כפוף לרמטכ"ל ולא לייעוץ המשפטי | בנו של רוה"מ נבחר לחבר מרכז הליכוד | איחוד האמירויות הודיעה על הפסקת מימון לסטודנטים אמירתים | ממדאני ניסה לבלום את חברת 'סאמיט' הישראלית ונבלם ע"י ביהמ"ש | המבצע בכפר תראבין הגיע לסיומו | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
רוה"מ מצהיר - פירוק חמאס מנשקו הוא תנאי הכרחי | דרמה עולמית - ארה"ב כלאה את שליט וונצואלה ניקולס מדורו | מגמת עלייה בגיוס חרדים לצה"ל | הפגנות מחוץ ללשכות הגיוס היום | טרגדיה - זוהו גופותיהן של האחיות בשוויץ | דובר ש"ס מצהיר - לא נצביע על התקציב ללא חוק גיוס | תושב א-ארם נעצר בחשד להתעללות בחסרת ישע | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני |(היום בכיכר) צפו
היזם אילון מאסק העלה פעם נוספת את הרף - ובכנס פנימי שערך בסן-פרנסיסקו אמר לעובדי חברת xAI כי ייתכן שהבינה המלאכותית הכללית (AGI) תושג כבר בשנת 2026 | התחזית המחודשת מגיעה חודשים ספורים לפני מועד היעד הקודם שהציב לשנת 2025, ובמקביל להיערכות מוגברת סביב הדור הבא של המודל "Grok 5" ולתוכניות מימון ענקיות בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים (טכנולוגיה)
מזג האוויר ימיך להיות קר ברוב האיזורים, סכנת שטפונות בדרום וקרה קפואה בלילה: הגשם יימשך היום וייחלש בצהריים. מפלס הכנרת ממשיך לעלות בעקביות, בעוד בסוף השבוע צפויה הפוגה עם טמפרטורות ממוצעות וטפטופים קלים בצפון ובמרכז (_בארץ, מזג האוויר)
השירות המטאורולוגי מזהיר מפני "התראה אדומה" על כמות משקעים משמעותית במישור החוף המרכזי והדרומי ובשפלה מהלילה ועד מחר בלילה. כמות הגשם הצפויה היא 100 עד 150 מ"מ | מדובר בכמות שנחשבת לגשם כבד מאוד - מה שיכול לגרום בקלות להצפות, זרימות חזקות ועומסי ניקוז (אקטואלי, מזג אוויר)
חוק הגיוס - המרד בקואליציה נמשך | שלושה מתושבי מודיעין עילית חשודים בפעילות פיננסית לא חוקית | רוה"מ ביקר את הפצועים מחטיבה 55 | פיגוע דקירה הבוקר בבנימין - 2 פצועים | 26 מחברי כת לב טהור גורשו מקולוביה | כוחות צה"ל הרסו בתים של מחבלים | תיעוד קיצוני ותחזית מזג האוויר (היום בכיכר)
הגרמ"ה הירש נתן אור ירוק להמשיך בדיונים על חוק הגיוס | נצחון למועמד האנטי ישראל בניו יורק - שליש מהיהודים תמכו | בחור הישיבה אריאל שמאי השתחרר מכלא 10 - ח"כ גפני שוחח איתו |רב מוכר ורעייתו נעצרו - חשד לזיוף מסמכים רפואיים | קנטאקי; מטוס מטען התרסק וגרם לנזק רב בגוף וברכוש - החקירה צפוייה להימשך שנתיים | פיגוע לאומני? תושב מערב צרפת דרס הולכי רגל וצעק "אללה אכבר" |מחזה נדיר - שתי עוזניות שחורות נצפו בשמורת גמלא | צפו (היום בכיכר)
החצבת גובה קורבנות נוספים בירושלים ובערים נוספות | בן גביר קידם חוק עונש מוות למחבלים למרות ההתנגדויות | הרב נהרג במהלך בניית סוכה ברחובות | יהודים הותקפו בטורקיה | חשוד בגניבת אופנועים הסווה את עצמו בצורה מתוחכמת | המתת "חסד" חריגה בישראל | אחרי התחזית תיעוד קיצוני יומי | צפו
אחרי הכטב"ם לאילת; למעלה מ-10 תקיפות בבירת תימן צנעא | אמו של החייל שחר נתנאל בוזגלו הי"ד במסר מרגש לבנה | לחץ פנים מדיני? ספרד ואיטליה שולחות ספינות קרב למשט בעזה | סיבוב פרסה? ראש ממשלת איטליה מאשימה את ישראל ברצח עם | התפרצות החצבת בריכוזים החרדים - פעוט שלישי נפטר היום מהמחלה ● צפו (היום בכיכר)
אברך מהפלג הירושלמי, הרב אליהו נחום, נעצר כעריק | ראש אכ"א: "משקיעים משאבים רבים, אך מתקבלות תוצאות מועטות בלבד" | הוועדה צפויה לאשר את האלוף במיל' דוד זיני |פועל ערבי תקף מתיישב במוט ברזל | תיעוד מהחזית בעזה | ביקור משלחת יהודית בסוריה |צפו בתוכנית הפופולרית בכיכר השבת ( דבר ראשון)