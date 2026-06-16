מחדל ביטחוני חמור: לוחם הוציא מהצבא מאות קליעים ורימוני עשן ואחסן אותם בבית משפחתו ללא כל אבטחה. בית הדין הצבאי לערעורים קיבל את ערעור התביעה והחמיר משמעותית את עונשו של הלוחם שסרח, בטענה כי מדובר בסכנה ממשית לשלום הציבור (צבא וביטחון)
צבא אוקראינה מכפיל את עוצמתו הטכנולוגית ומציב בחזית רבבות כלי רכב אוטונומיים שיחליפו את הלוחמים. לאחר שכלים רובוטיים ביצעו 9,000 משימות לוגיסטיות בחודש אחד וכבשו עמדת אויב ללא מעורבות אדם, הממשל משקיע מאות מיליוני דולרים בטכנולוגיה שחוסכת חיי אדם (בעולם)
כשהטכנולוגיה פוגשת את חזית הלחימה, הגבולות בין אדם למכונה הולכים ומטשטשים בדרכים שלא דמיינו | חורף של 2026 משנה את פני המערכה באוקראינה, שלושה חיילים רוסים נכנעו למערכת רובוטית קרקעית אוקראינית, בתיעוד שחושף את המהפכה הטכנולוגית בחזית (חדשות בעולם)
בכתבת וודיאו מקיפה הולך מנס אל הלב הפועם של צה"ל: חיל הרגלים | בשיחה עם הגורמים הבכירים ביותר במערכת הוא לומד מה השתנה ואיך צה"ל למד מהטעויות והתקדם | שיחה עם לוחמים מכוחות מיוחדים והלוחמים שמלמדים את החיילים שימוש במערכות נשק מתקדמות ונהיגה מבצעית (דבר ראשון)
דו"ח SIPRI חושף: עליה דרמטית של סחר הנשק בישראל, שהגיעה למקום השמיני בעולם כיצואנית נשק בתקופה שבין 2020 ל-2024 | במקביל, ישראל היא גם היבואנית ה-15 בגודלה בעולם, כאשר ארה"ב וגרמניה הן הספקיות העיקריות (חדשות צבא)
ראיון נוקב עם דוד אלחייני בעקבות הפיגוע הנורא הבוקר, מה קורה בוושינגטון ואלו טילים בדרכם לארץ, מה השכר הממוצע במשק - ולמה כמות ההרוגים במגזר הערבי אמור להטריד אותנו | וגם: איך 2 דקות אימון ביום ישנו לכם את החיים (דבר ראשון)
ההדלפות ממערכת הביון האמריקאית ושאריות טילים שצולמו באירן נותנים לנו את האופציה להבין כיצד צה"ל ניטרל את אחד האתרים המאובטחים בעולם מבחינת טילים נגד מטוסים | שיחה עם איש מערכות פיתוח נשק ישראלי | וגם, למה ישראל לא מפעילה "חיל טילים"? (מגזין, צבא)
ארה"ב העבירה לישראל נשק רב במסגרת סמכויות מיוחדות של הבית הלבן מאז החלה המלחמה בשבעה באוקטובר | בנוסף לשתי העברות הנשק לצורכן עקף הבית הלבן את הקונגרס, מסתבר שישנם מנגנונים נוספים שאפשרו העברה של עשרות אלפי פצצות וחימושים (בעולם)
עיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' מפרסם הבוקר כי ממשל ביידן החליט לשלוח לישראל חבילת נשקים נוספת ברקע המלחמה שנמשכת בעזה והחשש מפני התלקחות בצפון | גורמי מודיעין אמריקנים העריכו את כמות הפצצות שנותרו לישראל למלחמה בעזה, ומה יקרה אם תיפתח חזית בצפון? כל הפרטים על החבילה האמריקאית (בעולם)