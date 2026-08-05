הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיבל את ממצאי תחקיר הפיגוע שאירע לפני כשבוע וחצי בפאתי הכפר תל שבחטיבת שומרון, שבו נפלו רב-סרן יובל עזרא ז"ל וסרן (מיל') בניהו מלט ז"ל | מהתחקיר עולות מספר תקלות שהתרחשו - הכוח היה קטן, התקלה בפינוי הפצועים - והספק מי ירה בבניהו מלט | התחקיר המלא (צבא)
לאחר שנה של עבודת תחקיר מקיפה, משטרת ישראל תחל ממחר להציג למשפחות השכולות את ממצאי תחקירי אירועי טבח שמחת תורה • במקביל, משלימה המשטרה את התחקירים הרוחביים על פעילות כלל המחוזות והאגפים, לקראת יישום הלקחים וחיזוק המוכנות המבצעית (משטרה)
תחקיר עיתון "הגרדיאן" מגלה כי מערכת החיפוש החדשה של גוגל, Google AI Overviews, מציגה למשתמשים תשובות שגויות ומסוכנות בנושאי בריאות - תוך סיכון חייהם של חולים | ארגוני בריאות מזהירים כי אמינות המידע המופיעה בראש תוצאות החיפוש עלולה להטעות את הציבור ולפגוע בטיפול הרפואי (טכנולוגיה)
אחרי הסערה התקשורתית שפרצה בעקבות ריסוס כתובת הגרפיטי על בניין ערוץ 13 בתל אביב עם הכיתוב: "דם הבוגדים עוד יוּתר לפרסום", היום דווח כי אחד מכיווני החקירה לריסוס הגרפיטי מחוץ לערוץ הוא תחקיר שעשו בערוץ על דמות מוכרת (עיתונות)
דו"ח מבקר המדינה מציג רשימה של כשלים מהותיים | הקונספציה שהתבססה על תפיסת הביטחון של בן גוריון לפני 70 שנה | מה נתניהו כן עשה ולמה הוא לא סיים את התהליך | על הנתק בין הדרג המדיני לצבאי | לאיזו מלחמה התכוננו והגורם למחדל (ביקורת)
עשרות רבנים ספרדים במודיעין עילית לא מקבלים משכורת מטעם העירייה, למרות שהתקציב לעמותה המממנת נמשך | בעיר מאשמים את יו"ר ש"ס המקומי שגורר רגלים במשך מספר חודשים ואפילו לא מנסה להביא לפתרון הבעיה | "הוא הפסיד מאות אלפי שקלים שיכלו לעבור לרבנים שמוסרים נפש לציבור" | כיכר השבת עם כל הפרטים מהסאגה שמעסיקה את הרבנים והתושבים (מקומי)
בזמן שתושבי בני ברק סובלים מהצפות ביוב פעם אחר פעם, תופעה שלא נולדה רק לאחרונה אלא סיוט מתמשך המלווה כבר שנים רבות כל תושב בני ברקי, זייברט ניסה בימים האחרונים למנוע בכל כוחו דיון בכנסת שיעסוק בסבל התושבים, נכשל ונאלץ להעביר מסר שלא ישתתף בדיון "בשל נסיעה לחו"ל" • כיכר השבת עם הסיפור הבלתי ייאמן והתגובה שלא הגיעה עד כה (חדשות חרדים)
תחקיר כיכר: בבסיס משרד הביטחון נמצאו בעיות חמורות, במקום לטפל בבעיה העיפו את מי שהתריע | ראש הישיבה שאיבד את תלמידו במלחמה פורץ בבכי | יוסי עבדו מחזק ומרגש | המנהגים הנדירים של העדה האתיופית | יוני כהנא נחרץ על הדרך לעצור את השנאה וגם על יום כיפור של חיבור ושמחה (דבר ראשון)
תחקיר ראשוני של חיל האוויר חושף כי הכטב"ם ששוגר על ידי החות'ים לעבר אילת התגלה בשלב מאוחר יחסית. ניסיונות היירוט כשלו, 22 נפגעים בתקרית | "מפקד חיל האוויר הנחה על מספר פעולות נוספות שייחזקו את ההערכות, יכולות הגילוי והיירוט ויתנו מענה הגנתי טוב יותר במרחב" (ביטחון)
הגעתם המהירה ולחימתם הנחושה של לוחמי גדוד
77 במרחב הש"ג במחנה יפתח, מנעה מהאויב לכבוש את המחנה. הגעת כוחות לוחמים
נוספים ומפקדים בכירים סייעה במניעת חדירה נוספת והשיבה
את השליטה המבצעית במחנה | בבסיס מש"א ארז ובמטווחי זיקים - החלטותיהם המהירות, העצמאיות וההתקפיות של לוחמי
כוח הסיור, צוות הטנק, מפקד הכיתה ולוחמים נוספים השפיעו על
תוצאות ההתקפה | התחקירים המלאים (צבא)
במסגרת תוכנית "דבר ראשון", יוסי עבדו יצא לבדוק מה עומד מאחורי האריזה החדשה והענקית של ה"מנה חמה" מבית אוסם, והאם ההבדל שווה את המחיר | וגם: למה משה מנס לא אוכל מנות חמות, ומי הוא זה שיצא שבע ממבחן הטעימות באולפן? | צפו בתחקיר המלא (דבר ראשון)
יוסי עבדו מראה באולפן איך עובדים עלינו | קאוצ'ר ומטפל עם הדרך הנכונה לנצח הוויכוח | המסמך שחושף את סלנג החייל חרדי | אחותו של החטוף התחתנה אתמול, היה למשפחה מסר חשוב להבהיר | למי יש אינטרס שתהיה כאן מלחמת אחים | הפרופגנדה של העיתונות ולמה חרדים טובעים יותר (דבר ראשון)
מה קרה בקיבוץ סופה בבוקר שמחת תורה? | על פי התחקיר של צה"ל, שנחשף הבוקר אחרי שהוצג למשפחות, הקיבוץ הותקף על ידי כ-50 מחבלים, חלקם חדרו לשטח הקיבוץ, בשני גלים | עולה מהתחקיר כי טנק שיצא לעבר גדר המערכת בבוקר הטבח בלם מחבלים רבים שהתקרבו | הפרטים והממלאים המלאים (ארץ)
35 מחבלים השתלטו על מחנה מו"פ בגזרת כיסופים בבוקר שמחת תורה, ארבעה לוחמים נפלו בקרבות אך התחקיר מעלה כי גבורת הלוחמים שהתבצרו בחדר האוכל - מנעה מסע הרג גדול | וגם, ניסיון המחבלים להפיל מסוק והקצין שפיקד על הקרב למרות מארבי המחבלים | התחקיר המלא על הקרב במחנה מו"פ (צבא)
תחקיר צה"ל על השעות הראשונות של טבח שמחת-תורה חושף כי במושב יכיני התחוללו זוועות ורק גבורת התושבים שלחמו בחירוף נפש וחברו לכוחות הביטחון מנעה אסון כבד יותר | עם זאת, צה"ל כשל בהגנה ובקרב על מושב יכיני נפלו שישה חללים, בהם אזרחים, קצין צה"ל ולוחמת מג"ב | התחקיר המלא (צבא)
תחקיר הקרב בקיבוץ ארז מעלה כי הקיבוץ לא נכבש בזכות הרבש"צים וחברי כיתות הכוננות שנלחמו והפגינו חתירה למגע בעוד צה"ל נכשל בהגנה על התושבים והתקשה בגיבוש תמונת מצב עד שעות אחר-הצהריים אך סייע בבלימת פשיטות נוספות של מחבלים | בין 15 ל-20 מחבלים חדרו ליישוב אך נתקלו בתושבים שהחזיקו כלי נשק בבתיהם והצליחו לבלום את כניסתם | התחקיר המלא, דקה אחר דקה (חדשות)