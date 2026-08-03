משה מנס וישראל מאיר דיברו עם דביר אפרתי שעשה קידוש השם בתחרות נינג'ה בה זכה מקום שני ומדבר לראשונה, יואלי ברים כתב חדשות 13 מספר על התקיפה שחווה בבני ברק, ועל הפוליטיקה הפנים חרדית. והאם מדינה לחרדים ומדינה שונה לחילונים זה משהו שיכול להיות?
בלב פארק האריות בגרינוויל, המסורת המקומית הופכת לזירת הימורים תוססת שמשלבת בין דגים חיים לאדרנלין של מסלול המרוצים | זהו תיעוד של אירוע ייחודי שבו שפמנונים הופכים לספורטאים ליום אחד, והקהל כולו נרתם למען מטרה קהילתית חשובה (חדשות בעולם)
מטפס הסיני הדהים את עולם הספורט כשקבע שיא עולם חדש בטיפוס מהיר לגברים במהלך משחקי החוף של אסיה בסאניה | ההישג ההיסטורי של הנער בן ה-16 מנפץ את השיא הקודם ומבסס את מעמדו של ג'או כסטנדרט החדש בענף (חדשות בעולם)
לאחר חודשים של תוכנית מותחת ומרתקת - רגע האמת הגיע | מאות מתמודדים נרשמו, עשרות עלו בפני השופטים לאודישנים, שישה מתמודדים מוכשרים הגיעו אל חצי הגמר, ומתוכם - רק שלושה עלו לגמר | הערב, ישראל מאיר, יצחק בוארון ויונתן לוי מתמודדים זה מול זה על המקום הראשון בגמר "הטאלנט" | אז מי יהיה המנצח שיזכה להגיש תוכנית ב"כיכר השבת"? • צפו (אולפן)
מתמודד אחד מתוך שישה, כבר הבטיח את מקומו בגמר הגדול של 'הטאלנט' - שישודר במוצאי שבת חול המועד | כעת, בחלק השני של חצי הגמר, שלושה מתמודדים התבקשו להציג את הרעיון שלהם לתוכנית אותה יגישו ב'כיכר השבת' - במידה ויזכו בגמר | מי הצליח לשכנע את השופטים ומי השלושה שעלו לגמר? • צפו (אולפן כיכר)
שמונה מתמודדים הגיעו לחצי הגמר, שניים פרשו מסיבות אישיות ומתוך שישה שנותרו, רק שלושה יעלו לגמר הגדול | החלק הראשון של חצי הגמר, שלושה מתמודדים התבקשו להציג את הרעיון שלהם לתוכנית אותה יגישו ב'כיכר השבת' - במידה ויזכו בגמר 'הטאלנט' | מי הצליח לשכנע את השופטים? • צפו בפרק המלא (אולפן כיכר)
אחרי האודישנים שסחפו את כולם, בחלק האחרון של "רבע הגמר", המתמודדים מגיעים אל הישורת המכריעה - מי יעלה לחצי הגמר? | בזה אחר זה הם מתייצבים מול השופטים, לנאום ולהתמודד עם הפרעות ושאלות לא קלות - מי ישרוד ומי ישוב לביתו? | הטאלנט, תוכנית הריאליטי של 'כיכר השבת', מחפשת את איש התקשורת הבא של הציבור החרדי • צפו ברבע הגמר האחרון (הטאלנט)
אחרי האודישנים שסחפו את כולם - בחלק השני של "רבע הגמר", המתמודדים ממשיכים לנסות להעפיל אל חצי הגמר | בזה אחר זה הם יעלו מול השופטים ויתמודדו עם כל השאלות הקשות, האם הם יעברו זאת בשלום חרף ההפרעה הלא שגרתית? | הטאלנט, תוכנית הריאליטי של 'כיכר השבת', מחפשת את איש התקשורת הבא של הציבור החרדי • צפו עכשיו בחלק השני של רבע הגמר (הטאלנט)
אחרי שבעת פרקי האודישנים, שסחפו את כולם - רק 13 מתמודדים עלו לרבע הגמר - ועכשיו, בחלק הראשון של "רבע הגמר", הם ינסו להעפיל אל חצי הגמר | מי ישרוד את ההפרעה המפתיעה באמצע הנאום ומי יאלץ לשוב לביתו? | "הטאלנט" - תוכנית הריאליטי של 'כיכר השבת', מחפשת את איש התקשורת הבא של הציבור החרדי • צפו עכשיו בפרק רבע הגמר - החלק הראשון (הטאלנט)
"הטאלנט" - תוכנית הריאליטי של 'כיכר השבת' המחפשת את איש התקשורת הבא של הציבור החרדי - חוזרת! | חצי שנה לאחר שידור האודישנים, הצלחנו להתגבר על כל המניעות ובמוצאי השבת הקרובה אנו חוזרים עם פרק רבע הגמר הראשון (מתוך שלושה) עד הגמר הגדול שישודר בעז"ה בחול המועד פסח • צפו בפרומו (הטאלנט)
במשך שנים תהו חוקרים מדוע תכונת השמאליות שרדה למרות שהיא נחלתם של כ-10% בלבד מהאוכלוסייה | מחקר טרי מאיטליה מספק את החלק החסר בפאזל: שמאליים לא רק נהנים מיתרון ההפתעה בקרב ובספורט - הם גם מחפשים את העימות באופן פעיל, בעוד שימניים נוטים להימנע ממנו (פסיכולוגיה)
"שחקן ההוריקן" נשיא באלרוס לוקשנקו ממשיך להפגין שליטה אבסולוטית בזירת ההוקי קרח, בעיקר בזכות ההחלטה הספונטנית של יריביו לשמור על טווח ביטחון של מטר מהחולצה המלכותית מספר 01 אחרי התקרית המביכה (חדשות בעולם)
היום בתוכנית: מנס בשיחה כואבת עם יהודי לונדוני שחושש ללכת לבית הכנסת אך מתעקש על "חיידר" לילדיו הגויים • סרגובסקי על הלוחם "אהבת השם" שסגר חשבון עם האנטישמיות בזירה • וגם: התיעוד המשעשע מהרכבל והדרמה בצמרת האיראנית (דבר ראשון)