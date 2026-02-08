השחקן והיוצר עמי חניא מנפץ את הסטיגמות על תרבות, משחק וזיוף להטוטים ו-AI וחושף את הסודות של הבמה היהודית | הוא מספר על אמת במשחק, פחד וריפוי על הבמה | וגם, האם תיתכן אומנות יהודית בלי להזכיר תוכן דתי ואיך זה עובד? למה החרדים לא מוחאים כפים ואיך זה לשחק דמות של רשע? (זמן אומנותינו)
הוא היה בלב הבוהמה התל אביבית, הופיע על הבמות הגדולות בעולם עם להקת "מיומנה", והיה מרחק נגיעה מלהפוך לשם המוכר בכל בית בישראל. אז למה הרב אסף רצון החליט בשיא ההצלחה לשבור את כל הכלים, לגזוז את הראסטות ולהחליף את אורות הבמה באור הגמרא? שיחה חשופה על חלום ושברו, על היצר הרע שמתחזק דווקא כשמצליחים, ועל הנקודה הפנימית שחיפשה אמת בעולם של מסכות. (כיכר FM)
איך מנהל תלמוד תורה מנווט בין הקודים החרדיים לבין חיידק הבמה | מדוע ההכחשה היא הבעיה הקשה ביותר של בעלי תשובה | ומה היו התגובות של הקהל להצגה החדשה שלו | רפאל קליינמן, 'ילד הפלא' של התיאטרון הישראלי שעזב קריירה מבטיחה, והיום עושה 'בירור מחדש'
השבוע במדברות בכיכר לפרשת חיי שרה |יפית - אמנית וזמרת על המופעים המחברים שלה ועל ההצגה "אמא בהצפה", וגם מה מצחיק בגידול ילדים? | אסתר גד - זמרת יוצרת מרגשת וכנה, מה קשה בקריירה הזאת? | תמר רוזן - שוכחת סלקים בתנור ומכינה מהם קרפצ'יו | ומוזיקה נשית איכותית, פרשת שבוע ועוד.. בעריכת והגשת אסתי גרינברג.
מאומניות למיומנויות: עולם לימוד אומניות הבמה, התיאטרון והמשחק הם דרך ישירה לפיתוח מיומנות אישיות כמו ביטחון עצמי, עמידה מול קהל ועוד- במהלך הקורס ב'פסיפס', המשתתפים לומדים להפעיל את כישוריהם האישיים והמקצועיים באור חדש (לימודים)
ברוכים הבאים למדריך שלנו למכונות עשן. כשמקרינים אפקטי תאורה על גבי קירות או רצפות, הם נשארים דו ממדיים. מה שנותן להם את הנפח החסר, זה מכונת עשן: העשן שהיא מייצרת מעניק לתאורה אפקט רחב ותלת ממדי. במאמר הזה נעשה סקירה קצרה אך מקיפה של מכונת העשן (טכנולוגיה).
איש היין ארי גוטהלף מארח דמות מעניינת מתעשיית הבידור היהודית לריאיון עומק חוויתי, ציני ומסעיר שבו פותחים ה-כ-ל, לצד אתגרים קולינריים מהמטבח היהודי • ובתוכנית התשיעית - השחקן, הבמאי, הזמר והיוצר גולן אזולאי • מה גרם לו להתקף חרדה בהודו? למה היפנים תלשו לו שערות מהידיים? ולמה מאוד חשוב לשגות? • צפו בתוכנית המלאה (אירוח)
"מה הסיפור שלך?" - תחת הכותרת הזאת הושק השבוע תיאטרון מיוחד, המציג סיפורים בעלי מסר חסידי. דודי זילברשלג: ניתקו ציבור שלם מהרובד היהודי שבתרבות. בקטע הסיום של הערב, מבצעים השחקנים ´מיקס´ של כל הסיפורים שהוצגו בהמלך הערב, הקהל מריע. אין ספק שנפתח פה ז´אנר חדש של שילוב תיאטרון הפלייבק עם הסיפור היהודי
לקברי המלכים, שם לפי מסורת האר"י הקדוש קבורים נקדימון בן גוריון וכלבא שבוע, לא ניתן לגשת כבר מספר שנים כדי להתפלל, אבל בשבועות האחרונים הוסב המקום והפך לתיאטרון הכולל מופעי בידור שמחללים ומבזים את המקום