שוב חזה העוף יצא יבש? המתכון הזה הולך לשנות לכם את ארוחת הצהריים. כמה דקות הכנה, תיבול פשוט עם מרכיב שלא הייתם חושבים להוסיף, ומהתנור יוצא עוף שחום, עסיסי ורך, כזה שכיף לחתוך ולגלות שגם בפנים הוא נשאר מלא מיצים (אוכל ומתכונים)
הכפילו כמויות, אחסנו בצנצנת אטומה במקום קריר ויבש ויש לכם דרך סודית להפיל את האורחים - כל פעם מחדש. מה למשל? תוכלו להשתמש בה כתיבול לעוף או בשר, לערבב עם גבינה, לשדרג את הסלט ואפילו לפזר על פיתה עם מעט חומוס ולשגר לתנור להשחמה. השמיים הם הגבול (מתכונים, אוכל)
סלט ירקות הוא אולי המנה היחידה שמעניקה לסועד 100 אחוזי בריאות. כך תעשו אותו פחות משעמם, וכך תשכנעו את ילדיכם להצטרף. המדריך המלא * אפשר להניח את הסלט בקופסת פלסטיק חד פעמית. ולתבל במקום העבודה. השאירו את התבלינים באופן קבוע בעבודה. אם תשימו לימון בסלט – אחרי כמה שעות הקופסא החד פעמית תתחיל להעלם. כמובן שאפשר לחתוך את הירקות בעבודה