כמידי שנה, השבוע נחשפנו שוב להתנהגות מצערת של חלק מהמטיילים בימים אלו בהרי האלפים המופלאים | צריך להודות בצער, במרבית המקרים מדובר בבני הקהילה החרדית שאינם יודעים מימינם ומשמאלם בנימוסים אנושיים בסיסיים | ברור שלא כולם ככה, כנראה שגם לא הרוב, אך עבור אותו מיעוט הכנו מדריך למשתמש לכל נסיעה מחוץ למזרח התיכון | נימוסים בסיסיים באירופה - מדריך לנוסע (מגזין כיכר)
בשבועות הקרובים ישטפו את הארץ רבבות נופשים ומטיילים מהציבור החרדי, שיצאו לאגור כוחות לאחר השנה העמוסה ולקראת זו החדשה | לצד החשש מעימותים וחיכוכים עם המגזר הכללי, מה שעלול לגרום לחילול השם, יש לתת את הדעת על תושבי "ערי הנופש החרדיות" שעבורם ימי בין הזמנים עלולים להיות סבל ממושך | עשה ולא תעשה: כך תטיילו בלי לעשות חילול השם (מגזין)
ספארי בין עדרי פילים ואריות, שקיעות מוזהבות שצובעות את הסוואנה, וחופים לבנים באוקיינוס ההודי. עבור הציבור שומר המצוות, המסע לטנזניה וזנזיבר היה במשך שנים חלום רחוק שלווה בחשש לוגיסטי כבד. כיום, בזכות מהפכה שקטה, אפשר לצאת לחזות בנפלאות הבריאה בלי להתפשר על קוצו של יוד ברוחניות, בכשרות ובשמירת השבת
טרגדיה קשה ורגעי אימה בחוף ים פופולרי בעיירת הנופש: בן 28 נטרף למוות על ידי תנין ענק, בעוד זוג תיירים שהבחין במתרחש ניסה להיאבק בגלים ולהציל את חייו ללא הצלחה. נגופה נמשתה מהמים כעבור שעות של חיפושים קדחתניים, ובאזור נמתחה ביקורת על שלטי האזהרה שאינם ברורים דיים (בעולם)
פרויקט ענק בשווי 16.16 מיליארד דולר מתכנן להקים את ה-"Freedom Ship" – עיר צפה המונעת באנרגיה גרעינית שתאכלס 80,000 תושבים ותיירים | המגה-מבנה, באורך של כקילומטר וחצי, יקיף את כדור הארץ ללא הפסקה ויציע חיים אורבניים מלאים בלב האוקיינוס (חדשות בעולם)
דו"ח חדש חושף נסיגה דרמטית של כמעט כל הקרחונים במדינה במהלך השנתיים האחרונות - תוצאה של חורף חמים ודל בשלגים וקיץ קיצוני במיוחד | החוקרים מזהירים: הקרחונים מאבדים את צורתם ואת יציבותם, וההשלכות על משק המים, האנרגיה והתיירות עלולות להיות מרחיקות לכת.
ביקור באוסקה מציב בפני המטיילים שאלה מרכזית: היכן הכי כדאי ללון בעיר הגדולה והמרתקת הזו? | בחירת מיקום המלון משפיעה לא רק על הנוחות, אלא גם על חוויית הטיול כולה | חשוב לשקלל את הקרבה לתחבורה ציבורית, מסעדות, מקומות בילוי ואטרקציות מרכזיות, לצד התאמה לתקציב ולסגנון הטיול שלכם.